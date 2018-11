Manchester United foi ao campo do Bournemouth impor-se por 2-1, mas começou a perder e só ganhou com um golo de Rashford no tempo de compensação.

Mourinho triunfa nos descontos e ganha cabelos brancos

"Não foi só o mau começo, foi toda a primeira parte. Ao intervalo pensei que era o treinador com mais sorte da Premier League, porque estávamos empatados 1-1 e podíamos ter uma desvantagem de cinco ou 6-2", confessou José Mourinho, depois de o Manchester United ganhar no campo do Bournemouth por 2-1 com um golo no tempo de compensação. "Em termos defensivos fomos horríveis e ninguém que viu o jogo pode imaginar como treinámos de forma intensa esta semana. Depois, na segunda parte, foi exatamente o oposto. Era impossível jogar pior do que o fizéramos", admitiu.

De facto, o jogo teve um início negativo para os 'red devils' que começaram a perder com um golo de Callum Wilson aos 11 minutos. Revelando dificuldades de organização, o United viu o adversário desperdiçar diversas oportunidades de golo até que o empate chegou, por intermédio de Anthony Martial, aos 33 minutos. Mas o Bournemouth manteve-se aguerrido e os problemas dos visitantes não diminuíram.

No segundo tempo, a equipa de Mourinho reequilibrou-se e foi menos permeável aos ataques do adversário, mas parecia condenada a limitar-se à igualdade quando Marcus Rashford aproveitou bem para obter o 2-1 quando se caminhava já para o terceiro minuto das compensações dadas pelo árbitro.

"Não sei explicar", reconheceu Mourinho, questionado pelos jornalistas acerca dos contantes maus começos de jogo da equipa. "Gosto muito da canção dos adeptos que diz 'Attack, attack, attack!', mas também é precisa estabilidade defensiva e hoje não tivemos muito disso. Não consigo entender o tipo de mentalidade que me faz crescer mais cabelos brancos", referiu.



À jornada 11, o Manchester United segue em oitavo lugar, igualado com Bournemouth e Watford nos 20 pontos.











