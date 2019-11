O treinador português já pensa em reforços para o novo clube onde vai ganhar um super salário: 17,5 milhões de euros por época. É o 2º mais bem pago do mundo.

Mourinho pode ir buscar Bruno Fernandes para o Tottenham

O treinador português já pensa em reforços para o novo clube onde vai ganhar um super salário: 17,5 milhões de euros por época. É o 2º mais bem pago do mundo.

José Mourinho foi ontem anunciado como o novo treinador do Tottenham e já conseguiu 'ganhar' as primeiras páginas dos desportivos portugueses.

Foi o que aconteceu esta quinta-feira. A razão? A possível contratação de Bruno Fernandes para a equipa agora treinada pelo 'Special One'.

AFP

O Tottenham já tinha tentado levar o sportinguista no verão passado apresentando uma proposta de cerca de 60 milhões de euros, mas a SAD do Sporting quer 70 milhões, recorda o Expresso. Não se chegou a acordo e o jogador ficou em Alvalade.

Agora com a ida de Mourinho para os Spurs, é possível que quando abrir novamente o mercado as negociações sejam retomadas entre os dois clubes, e cheguem a entendimento.

Segundo o jornal Record o clube londrino continua com interesse no médio sportinguista e o treinador português também já manifestou o mesmo. Por isso, para os diários britânicos, como o ‘The Sun’ ou o ‘Mirror’, Bruno Fernandes é um dos novos reforços que Mourinho quer na equipa.

Os elogios de Mourinho

Os desportivos portugueses e o 'Mirror' recordaram os elogios que José Mourinho fez ao desempenho do sportinguista na época passada.

"Fiquei surpreendido com a época que o Bruno Fernandes fez", declarou à Eleven Sports José Mourinho, no verão. "É fácil ver que tem qualidade, é um jogador muito bom, marcou um elevado número de golos, algo pouco comum para um médio. É preciso ter instinto e qualidades para marcar e ele tem." E adiantou ainda: "Chuta bem, cabeceia bem e mantém-se calmo frente ao guarda-redes. Procura espaços na área. Está tudo lá".

Foto: Lusa

Entre o jogador e o Sporting as negociações para a renovação do contrato estão paradas desde setembro, lembra também o Record. Do novo contrato constaria um aumento salarial significativo mas nada ainda foi passado para o papel.

Entre os outros possíveis jogadores a contratar o ‘Wales Online’, aponta um possível regresso de Gareth Bale.

O clube ao pé de casa

E é assim que após quase um ano sem clube, de um dia para o outro o 'Special One' se vê de volta aos treinos e ainda por cima de uma equipa da Premier League e de Londres, a cidade onde mora. Ouro sobre azul para Mourinho que desejava continuar a morar na capital inglesa. Ele e a família.

O Tottenham despediu o antigo técnico, Mauricio Pochettino, na passada terça-feira à noite e na quarta-feira de manhã apresentava o português como o novo treinador.

José Mourinho assinou contrato com o clube, até 2023 e vai ganhar mais do dobro do seu antecessor e um super ordenado, ao nível dos treinadores mais bem pagos do mundo: cerca de 17,5 milhões de euros por época, de acordo com os media ingleses.

Super salário de 17,5 milhões



José Mourinho passa a ser o segundo treinador mais bem pago do mundo, a seguir a Pep Guardiola que ganha 23,3 milhões por época no Manchester City, de acordo com o site Tuttomercato. Jürgen Klopp, treinador do Liverpool é o terceiro mais bem pago, ganhando 8,1 milhões de euros por época.

Nick Potts/PA Wire/dpa

Um homem "super feliz"

“Há dois dias que não paro de sorrir”, disse hoje Mourinho na primeira conferência de imprensa que deu como técnico do Tottenham. E, estão à vista as boas razões que ele tem para tal.

Já ontem em declarações que deu ao jornal do seu novo clube, o setubalense assumia-se um homem “super feliz” por estar num “clube desta dimensão, com esta visão de futuro”.

Cabe agora a Mourinho até maio de 2020 tirar o clube do 14º lugar onde se encontra agora na liga inglesa e fazê-lo subir na tabela.

Depois de ter sido despedido em dezembro de 2018, do Manchester United, o Special One regressa entusiasmado à Premier League, onde também já treinou por duas vezes o Chelsea.