Mourinho em risco

Imprensa britânica afirma que o treinador do Manchester United será despedido este fim de semana, não importando sequer o resultado do jogo de hoje com o Newcastle.

O jornal britânico Mirror cita fontes do Manchester United para indicar que José Mourinho será afastado do comando técnico este fim de semana, independentemente do resultado no jogo de hoje com o Newcastle de Rafa Benítez.

A publicação revela que o relacionamento do treinador português com dirigentes, jogadores e adeptos "atingiu um ponto de não retorno" e Ed Woodward, vice-presidente executivo, já terá tomado a decisão de afastar Mourinho do comando técnico.

O despedimento de Mourinho envolverá, contudo, o pagamento de uma indemnização próxima dos 20 milhões de euros. O Manchester United é décimo na Premier League, a nove pontos da liderança do Manchester City, não tendo vencido qualquer dos últimos quatro jogos, incluindo o mais recente, para a Liga dos Campeões, frente ao Valência, em Old Trafford.



José Mourinho, de 55 anos, foi contratado pelo Manchester United a 26 de maio de 2016 e, logo na primeira época, levou a equipa à conquista de três troféus: Supertaça de Inglaterra, Taça da Liga e Liga Europa (vencer esta prova europeia permitiu que o Manchester United se qualificasse para a Liga dos Campeões).











