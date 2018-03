Manchester United perdeu em Old Trafford com o Sevilha (1-2) e Shakhtar Donetsk foi batido pela Roma (0-1).

Mourinho e Paulo Fonseca eliminados na Liga dos Campeões

Dois golos de Ben Yedder (74 e 78 m), com resposta apenas de Lukaku (84 m) deram a vitória ao Sevilha, em Old Trafford, sobre o Manchester United de José Mourinho e assim ficou selada a eliminação do treinador português nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, após a igualdade (0-0) na primeira mão.



Outro treinador portugês, Paulo Fonseca, despediu-se da competição, uma vez que a sua equipa, o Shakhtar Donetsk, que vencera a Roma no desafio da primeira mão (2-1), perdeu no Estádio Olímpico da capital italiana com um golo obtido por Edin Dzeko (52 m).

Hoje realiza-se a segunda mão dos encontros Besiktas-Bayern Munique (18h00), após o 5-0 da primeira mão para os bávaros, e Barcelona-Chelsea (20h45) com 1-1 no primeiro duelo.



