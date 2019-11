Special One de volta à Premier League, depois de ter sido despedido pelo Manchester United há um ano.

Mourinho é o novo treinador do Tottenham

Teresa CAMARÃO Special One de volta à Premier League, depois de ter sido despedido pelo Manchester United há um ano.

O treinador português José Mourinho, que estava no desemprego há quase um ano, é o sucessor do Maurício Pochettino no comando do Tottenham, anunciou hoje o 14.º classificado da Liga inglesa de futebol.

O anúncio da demissão do argentino aconteceu na noite desta terça-feira. Pouco depois das 6h30, o Tottenham confirmava a contratação do "Special One".

O objetivo do técnico português é inverter a maré negativa do vice-campeão europeu que se mantém em 14° na Premier League.

Mourinho, de 56 anos, volta ao campeonato inglês, depois de duas passagens pelo Chelsea (2004/05 a 2007/08 e 2013/14 a 2015/16) e uma pelo Manchester United (2016/17 a 2018/19), que o despediu em 17 de dezembro de 2018.

Na sua carreira, o treinador de Setúbal, que já venceu duas edições da Liga dos Campeões, uma Liga Europa, uma Taça UEFA e uma Taça Intercontinental, além de oito campeonatos nacionais, também orientou Benfica, União de Leiria, FC Porto, Inter Milão e Real Madrid.

com Lusa