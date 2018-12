O francês Zinedine Zidane é um dos candidatos à sucessão.

Mourinho despedido do Manchester United

O francês Zinedine Zidane é um dos candidatos à sucessão.

O treinador português José Mourinho foi afastado do comando técnico do Manchester United, segundo indica um comunicado dos 'red devils', depois da derrota de domingo frente ao Liverpool que deixou a equipa de Old Trafford ainda mais longe do primeiro lugar. A sequência de maus resultados e um clima de tensão evidente há vários meses levaram os dirigentes a tomar a decisão de despedir Mourinho.



Um começo de época desastrado na Premier League depressa colocou o título como miragem, apesar da qualificação para os oitavos de final da Champions. Mau relacionamento com Ed Woodward, o vice-presidente executivo, mas também com diversos jogadores, como o internacional francês Paul Pogba, tornaram a situação mais delicada com o decorrer do tempo.



O clube segue na sexta posição com 26 pontos, a 19 de diferença do líder Liverpool. O francês Zinedine Zidane, ex-técnico do Real Madrid, é um dos principais candidatos à sucessão.



Mourinho, que chegou a treinador do United em maio de 2016, conquistou a Liga Europa e a Taça da Liga em 2016/17, terminando no segundo posto na época passada, além de ter jogado a final da Taça de Inglaterra. Com a interrupção do contrato, o técnico português vai ter direito a indemnização de milhões.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.