Mourinho: Derby da Taça "é o jogo da época" para o Sporting, não para o Benfica

Ex-técnico do Manchester United falou sobre o encontro desta quarta-feira, à margem do Fórum Nacional de Treinadores em Portimão.

José Mourinho considera que o encontro da segunda mão das meias finais da Taça de Portugal entre Sporting e Benfica é "o jogo da época" para o clube de Alvalade. "Acho que é o jogo da época para o Sporting e não é o jogo da época para o Benfica. O Benfica tem coisas maiores que pode ganhar, campeonato e Liga Europa. O Sporting, se não vencer a Taça, não ganha nada. Conseguirá o Benfica igualar o Sporting em motivação e superar-se? Veremos", afirmou Mourinho, à margem do Fórum Nacional de Treinadores que decorre em Portimão.



"Os jogos acompanho, as touradas não. E não falo em tauromaquia, falo de coisas que se passam no nosso futebol, mas os jogos claro que sim. Faço-o quando trabalho, imagine-se quando não estou a trabalhar e tenho mais tempo", acrescentou, em resposta a uma questão sobre as acusações que têm sido trocadas entre a comunicação de portistas e benfiquistas.

Em seguida, Mourinho participou num painel sobre regulamentação e quadros competitivos, ao lado do selecionador nacional de futsal, Jorge Braz, do diretor técnico nacional, José Couceiro, o presidente da Associação de Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF), José Pereira, e ainda do presidente da Liga, Pedro Proença.



