José Mourinho está de regresso à Premier League. Foi assim que a Sky Sports anunciou que vai ter o português no seu painel de comentadores para esta época.

Mourinho ‘assina’ pela Sky Sports como comentador

José Mourinho está de regresso à Premier League. Foi assim que a Sky Sports anunciou que vai ter o português no seu painel de comentadores para esta época.

Sem clube desde dezembro, depois de ter saído do Manchester United, o conhecido treinador português estreou-se este domingo como comentador do canal Sky Sports e o seu primeiro jogo foi precisamente o encontro que os Red Devils venceram por 4-0 o Chelsea, o outro clube que treinou em Inglaterra, por duas vezes, e no qual foi três vezes campeão (2005, 2006 e 2015).

"O ex-treinador do Chelsea e do Manchester United traz uma riqueza de conhecimento de balneários e opiniões fortes que serão postas em prática no estúdio da Sky Sports nesta temporada», escreve o canal.

Mourinho será mais um elemento na equipa de comentadores, ao lado de Gary Neville, Jamie Carragher, Graeme Souness e Jamie Redknapp.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.