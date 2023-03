O piloto natural de Almada foi transportado ao centro médico do circuito para observações.

Desporto 5

Grande Prémio de Portugal

MotoGP. Miguel Oliveira abalroado por piloto espanhol

Lusa O piloto natural de Almada foi transportado ao centro médico do circuito para observações.

O piloto espanhol Marc Márquez (Honda) abalroou o português Miguel Oliveira (Aprilia) na terceira volta do Grande Prémio de Portugal de MotoGP, ficando ambos fora de prova.

O incidente aconteceu na terceira das 15 curvas do traçado do Autódromo Internacional do Algarve, quando Márquez falhou a travagem, acertou no espanhol Jorge Martin (Ducati), que seguia em terceiro, e chocou com a Aprilia do piloto português, que era segundo classificado.

Miguel Oliveira tinha sido o primeiro líder da corrida, após arrancar da quarta posição.

5 Miguel Oliveira abalroado LUSA

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Miguel Oliveira abalroado LUSA Miguel Oliveira abalroado LUSA Miguel Oliveira abalroado LUSA Miguel Oliveira abalroado LUSA Miguel Oliveira abalroado LUSA

O italiano Francesco Bagnaia (Ducati) assumiu o comando na segunda volta, depois de ter passado o piloto português, que foi, assim, forçado a abandonar.

O piloto natural de Almada foi transportado ao centro médico do circuito para observações.

O GP de Portugal é a primeira de 21 corridas do Campeonato do Mundo de Velocidade de 2023.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.