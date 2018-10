Moto2. Miguel Oliveira foi terceiro na Tailândia

Francesco Bagnaia foi o vencedor e aumentou a vantagem no Mundial, Luca Marini terminou no segundo posto.

O português Miguel Oliveira (KTM) terminou o Grande Prémio da Tailândia em Moto2 no terceiro lugar, permitindo que o italiano Francesco Bagnaia, vencedor na prova aisática, dilatasse a vantagem no comando do Mundial, enquanto Luca Marini acabava em segundo. Perante este resultado, Oliveira já não depende apenas de si próprio para vencer o Campeonato do Mundo.

Apesar de tudo, o português procurou manter a esperança no final da prova: "É mais uma presença no pódio. Gostava de ter ganho, mas tive alguns problemas com os travões da frente, não conseguia ajustar a manete e o calor também não ajudou. Ainda faltam quatro corridas, é uma questão de nunca desistir".



Durante a prova no circuito de Buriram, Bagnaia e Oliveira - que saíram, respetivamente, dos sexto e quinto lugares na grelha de partida - foram discutindo sempre os lugares de topo, mas, na parte final, o líder do Mundial conseguiu ganhar vantagem decisiva. Na última volta, o piloto de Almada iria ainda cometer um erro que acabou por resultar na ultrapassagem por parte de Luca Marini.

Faltam quatro etapas para o fim do Mundial e a próxima realiza-se no Japão, a 21 de outubro.





