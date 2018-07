Português realizou excelente recuperação depois de ter partido do 15º posto e está apenas a sete pontos do líder do Mundial, Francesco Bagnaia.

Moto2: Miguel Oliveira em quarto na Alemanha

O português Miguel Oliveira (KTM) foi quarto classificado no Grande Prémio da Alemanha do Mundial de Moto2, prova realizada no circuito de Sachsenring e que foi ganha pelo sul-africano Brad Binder, companheiro de equipa do piloto português.

Oliveira, que arrancou apenas do 15º posto da grelha de partida, realizou mais uma sensacional recuperação até terminar no quarto lugar, atrás de Blinder, Joan Mir (Kalex) e Luca Marini (Kalex). Mesmo ficando fora do pódio, o português tirou partido da queda de Francesco Bagnaia e diminuiu para sete os pontos de desvantagem na classificação do Mundial de Moto2 (148 contra 141).

A próxima prova do Mundial vai decorrer no circuito checo de Brno, a 5 de agosto.

