Morreu Reinaldo Teles, histórico braço direito de Pinto da Costa no FC Porto

A histórica figura dos dragões não resistiu à covid-19 e morreu aos 70 anos.

Não se pode falar da história do período mais vitorioso do Futebol Clube do Porto sem se falar de Pinto da Costa mas também não se pode falar de Pinto da Costa sem o seu braço direito no clube, Reinaldo Teles.

Natural de Paços de Ferreira, o dirigente portista estava ligado ao clube desde os 12 anos como pugilista. Em 1979, ficou responsável pela secção, transitando para o futebol em 1982.

Chegou a ser vice-presidente do clube e assumia agora o cargo de administrador não-executivo da SAD. Foi distinguido com o Dragão de Ouro para dirigente do ano em 1989 e com o Dragão de Honra em 1998, sendo também sócio honorário dos dragões. Era um dos dirigentes mais acarinhados pelos adeptos portistas.

Reinaldo Teles descobriu que estava infetado há mais de um mês e ficou em isolamento sem contactar com membros da direção ou da SAD do clube. Estava internado desde o fim de outubro na unidade de cuidados intensivos do Hospital de São João, no Porto, com respiração assistida, num quadro agravado por um histórico de problemas de saúde.

