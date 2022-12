O antigo futebolista estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein de São Paulo há várias semanas.

Óbito

Morreu Pelé, um dos nomes maiores do futebol

O antigo futebolista brasileiro Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelé, morreu esta quinta-feira aos 82 anos, informou o seu agente, Joe Fraga.



Pelé estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein de São Paulo desde o início do mês, após uma visita para reavaliação do tratamento a um cancro no cólon, durante a qual acabou por sofrer uma infeção respiratória.

Pelé vai continuar internado A saúde de Pelé tem-se deteriorado acentuadamente, com problemas de coluna e joelhos a limitar a mobilidade, além de crises renais.

O antigo futebolista foi diagnosticado com cancro em setembro de 2021. Depois da cirurgia, Pelé foi submetido a sessões de quimioterapia, que regularmente o obrigavam a regressar ao hospital.

A saúde de Pelé vinha-se deteriorando acentuadamente, com problemas de coluna e joelhos a limitar a mobilidade, além de crises renais.



Pelé foi o único futebolista três vezes campeão do mundo, em 1958, 1962 e 1970, e assinou 77 golos nas 92 internacionalizações pela seleção brasileira, tendo vestido as camisolas do Santos e do New York Cosmos.

Foi ainda ministro do Desporto no governo de Fernando Henrique Cardoso, entre 1995 e 1998.

*com Redação

