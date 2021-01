Alex Apolinário tinha 24 anos e sofreu uma paragem cardiorrespiratória durante a partida entre o FC Alverca e o União de Almeirim.

Morreu o jogador do Alverca que no domingo caiu inanimado durante o jogo

O jogador do Alverca que, no passado domingo, 3 de janeiro, caiu inanimado em campo, durante um jogo, morreu esta quinta-feira no Hospital de Vila Franca de Xira, onde se encontrava internado.

Futebolista do Alverca que caiu inanimado sofreu paragem cardiorrespiratória O médio brasileiro, que caiu inanimado durante o jogo entre o Alverca e o União de Almeirim do Campeonato de Portugal, foi estabilizado e posteriormente transportado para o hospital.

A notícia da morte do jogador brasileiro foi confirmada pelo seu clube, nas redes sociais.

"Com profundo pesar comunicamos, de acordo com as informações prestadas pelo corpo médico do Hospital de Vila Franca de Xira, o falecimento por morte cerebral do nosso atleta Alex Sandro dos Santos Apolinário, esta manhã".





Depois de cair inanimado no relvado, Alex Apolinário foi estabilizado e posteriormente transportado para o hospital, onde ficou em coma induzido, em estado considerado grave. Acabou por não resistir e morrer esta quinta-feira de manhã.



"Neste momento de luto todas as atividades do FC Alverca estão canceladas", referiu o clube, onde o médio brasileiro jogava há três anos.







