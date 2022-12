O antigo atleta, estava em coma desde agosto, tinha 55 anos.

Luxemburgo

Morreu o treinador e ex-jogador de futebol Dan Theis

Redação O antigo atleta, estava em coma desde agosto, tinha 55 anos.

Morreu o ex-jogador e treinador de futebol Dan Theis. Segundo o Virgule, o antigo atleta de 55 anos estava em coma desde que teve um acidente de bicicleta, no final de agosto enquanto circulava perto do Mosela.

Sem clube desde que saiu do Hesperange em junho de 2020, Dan Theis deixou de jogar em 2002, enveredou pela carreira de treinador que o levaria do Differdange ao Swift, passando pela Federação Luxemburguesa de Futebol (FLF) - onde foi responsável pelas camada jovens - Dudelange, Jeunesse, Rosport e Käerjéng.

A alguns clubes por onde já tinha passado regressou, como o Differdange ou o Hesperange. Com o primeiro ganhou a Taça do Luxemburgo, em 2010, e levantou novamente o troféu em 2013 com o Jeunesse d'Esch, o seu clube preferido.

Alinhou 34 vezes pela seleção nacional do Luxemburgo, e jogou ao lado de nomes como Manou Cardoni e Guy Hellers. O seu nome ficou associado a falha de um penalti contra a Inglaterra em 1998, no Estádio Josy Barthel. Dan Theis brincava com isso. "Não, não é a minha pior memória futebolística. Não é nada comparado com uma lesão", disse, citado pelo Virgule.





O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.