Ex-guarda redes do Benfica e do Vitória de Guimarães morreu esta quinta-feira, aos 59 anos.

.

Morreu Neno, antigo guarda-redes internacional português

O antigo guarda-redes internacional português Neno morreu esta quinta-feira, aos 59 anos.

A notícia foi dada hoje pelo Vitória de Guimarães, clube onde jogou e foi dirigente.

"É com profunda tristeza e coletivo sentimento de enorme pesar que o Vitória Sport Clube informa sobre o falecimento de Neno, histórica figura do clube e da cidade, que nos deixou na noite desta quinta-feira, aos 59 anos", refere o comunicado do clube.

A mesma nota recorda que o guarda-redes representou o Vitória de Guimarães "em três momentos da sua carreira, integrando o grupo que conquistou a Supertaça Cândido de Oliveira em 1988".

Foi neste clube que terminou a sua carreira como futebolista, mantendo-se, no entanto, ligado à instituição, em várias funções, desde os relvados até a representações institucionais.

O Benfica onde jogou de 1985 a 1987 e também de 1990 a 1995 manifestou também "profundo pesar" pela morte do seu antigo guarda-redes. "Os nossos pensamentos vão, nesta altura de saudade e vazio, para a sua família", começa por referir a mensagem do clube da Luz.

Elencando também os troféus conquistados ao serviço dos encarnados, o clube sublinha que ficarão "na memória de todos os Benfiquistas as grandes exibições que Neno protagonizou com a camisola do Benfica". "Para sempre ficará também o talento de um dos guarda-redes mais marcantes do futebol português."

Nascido em Cabo Verde, a 27 de janeiro de 1962, Adelino Barros, que se tornaria conhecido apenas por Neno, formou-se no Barreirense, passou por clubes como o Vitória de Guimarães, Benfica e Vitória de Setúbal.

Além do seu percurso como atleta, Neno dedicou-se também à música e era notado pela sua personalidade carismática, afável e sempre disponível, como recorda o clube de Guimarães.

