Morreu Maria Amélia Canossa, cantora do hino do FC Porto

Tiago RODRIGUES Maria Amélia Canossa, cantora do hino e da marcha do Futebol Clube do Porto, morreu na terça-feira, aos 88 anos.

A artista estava a viver numa casa de repouso em Mafra.



Ao longo da carreira musical, a "Princesa da Rádio" do Norte gravou vários êxitos entre as décadas de 1940 e 1960, mas foram o hino e a marcha do FC Porto que a tornaram mais conhecida.



Aos 18 anos, Canossa gravou o hino do FC Porto durante uma madrugada, para evitar ruídos, no Teatro de S. João, no Porto, em 1952.

O tema nasceu em colaboração com o poeta Heitor Campos Monteiro e o compositor António Figueiredo e Melo e a matriz foi enviada para Inglaterra, de onde chegaram os discos a tempo da inauguração do Estádio das Antas, a 28 de maio de 1952.

