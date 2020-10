Morreu Henri Roemer

O futebol luxemburguês está de luto com a perda do antigo presidente da Federação Luxemburguesa de Futebol e do FC Wiltz durante a noite de sábado.

A morte de uma figura como a de Henri Roemer deixa o futebol luxemburguês enlutado, que perde um dos seus vultos históricos. O antigo presidente da FLF e do FC Wiltz morreu durante a noite de sábado, de acordo com o Wort, aos 68 anos de idade.

Figura emblemática no norte do país, Henri Roemer "ainda assistia regularmente aos jogos da equipa quando a sua saúde o permitia", afirmou Michael Schenk, presidente do FC Wiltz, ao Wort. "Ele foi visceralmente ligado ao clube e foi reeleito para a direção em ulho. Ele tinha acabado de entregar o hotel ao seu filho para se dedicar ainda mais ao FC Wiltz. Ele conhecia o futebol de cor. Claro que ele tinha uma personalidade forte e mesmo não pertencendo ao mesmo partido político, as nossas discussões eram muitas vezes construtivas", acrescentou o presidente 'wiltzois', afirmando que os jogadores vão usar braçadeiras negras este domingo à tarde durante uma partida juvenil.

Henri Roemer nasceu em 1951 e estudou no Centro Universitário do Luxemburgo antes de se mudar para a Universidade Livre de Bruxelles e depois para Paris, onde estudou Relações Internacionais.

Em 1981, tornou-se cônsul do Luxemburgo na capital francesa e ocupou este cargo até 1988. Mas antes, este diplomata havia representado o Luxemburgo nos relvados com a camisola da seleção nacional de futebol. Foi jogador do Aris Bonnevoie até 1976 quando teve uma grave lesão na perna.

Henri Roemer conquistou o título nacional com o clube da capital em 1972 e perdeu uma final da Taça do Luxemburgo no mesmo ano para os Red Boys Differdange.

Membro do FC Wiltz desde 1981, Henri Roemer ocupou aí vários cargos antes de se tornar presidente da FLF em janeiro de 1998.

