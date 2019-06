Internacional espanhol tinha 35 anos e alinhava atualmente no Extremadura, na segunda divisão espanhola.

Morreu ex-jogador do Benfica, José Antonio Reyes

(Notícia atualizada às 14:22.)

O futebolista espanhol José Antonio Reyes, que jogou no Benfica na temporada 2008/2009 morreu este sábado num acidente de viação. O jogador de 35 anos não resistiu aos ferimentos do embate que aconteceu em Sevilha. A notícia foi confirmada pela equipa de futebol do Sevilha, onde o jogador iniciou a carreira.



"Não poderíamos ter uma notícia pior. Morreu num acidente de viação o nosso querido José Antonio Reyes. Descanse em paz", indica uma curta nota publicada no Twitter oficial do Sevilha, clube da Liga espanhola, no qual alinha o defesa internacional português Daniel Carriço.

O acidente que vitimou o jogador espanhol ocorreu às 11:40, numa autoestrada entre Sevilha e Utrera, localidade onde nasceu, tendo o carro em que circulava sofrido um despiste, incendiando-se de seguida, de acordo com a agência EFE.

No podríamos ofrecer una noticia peor. Ha fallecido en accidente de tráfico nuestro querido canterano José Antonio Reyes. Descanse en paz. pic.twitter.com/RC26QJ6zOz — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 1 June 2019

Reyes, que atuou esta temporada no Extremadura, da segunda divisão espanhola, jogou no Benfica na época 2008/09, por empréstimo do Atlético de Madrid, tendo disputado 35 jogos e marcado seis golos ao serviço da equipa lisboeta, pela qual conquistou a Taça da Liga, concretizando um golo na final, frente ao Sporting.

O avançado, que tem 21 internacionalizações pela seleção de Espanha, nas quais marcou quatro golos, conquistou por cinco vezes a Liga Europa e venceu uma Supertaça europeia, tendo-se ainda destacado no Arsenal, pelo qual se sagrou campeão inglês e ergueu uma Taça de Inglaterra.Reyes foi também ex-jogador do Arsenal e Real Madrid e jogava atualmente no Extremadura.



Benfica manifesta "profunda tristeza e consternação"

O Benfica manifestou hoje "profunda tristeza e consternação" pela morte do futebolista internacional na nota publicada no site oficial do clube lisboeta. "Foi um choque e com profunda tristeza e consternação que tomámos conhecimento do fatídico acidente que vitimou o nosso ex-jogador José Antonio Reyes, um jovem de 35 anos", refere a publicação, assinada pelo presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira.



