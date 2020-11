O argentino, estrela do futebol mundial, sofreu uma paragem cardiorespiratória. Tinha 60 anos.

Morreu Diego Maradona.

O futebolista argentino, uma das maiores estrelas de sempre do futebol mundial, morreu esta quarta-feira, 25 de novembro, vítima de paragem cardiorespiratória, segundo avança o jornal argentino Clarín.

'El Pibe', como era também conhecido, morreu na sua residência, na Argentina, segundo revelou o seu agente e amigo Marias Morla, refere a agência espanhola EFE.



A imprensa argentina acrescenta que Maradona sofreu uma paragem cardíaca quando se encontrava na sua vivenda, na província de Buenos Aires.

A sua carreira de futebolista, de 1976 a 2001, ficou marcada pela conquista, pela Argentina, do Mundial de 1986, no México, e os dois títulos italianos e a Taça UEFA arrebatada ao serviço do Nápoles.

Maradona tinha 60 anos.

com agências





