Moreirense vence Benfica na Luz

Terceira derrota seguida para a equipa de Rui Vitória foi coroada com assobios, gritos de "demissão!" e lenços brancos.

O Moreirense acentuou a crise do Benfica ao vencer na Luz por 3-1 em jogo relativo à 9ª jornada da Liga portuguesa, deste modo deixando a equipa de Rui Vitória com três derrotas sucessivas, depois dos desaires com o Ajax para a Liga dos Campeões e frente ao Belenenses na jornada anterior. No final, houve coro de assobios, gritos de "demissão!" e lenços brancos.

Num jogo em que Jonas e João Félix voltaram à titularidade, os lisboetas começaram bem e, logo aos dois minutos, já o jovem regressado oferecia o 1-0 ao dianteiro brasileiro. Porém, Chiquinho igualou aos cinco minutos com um remate colocado após passe de Arsénio.

O empate foi seguido de imediata reação benfiquista e só uma excelente intervenção do guarda-redes Jhonatan impediu que o chapéu tentado por Rafa resultasse em golo. Ao quarto de hora, enquanto Rui Vitória colocava Ferreyra e Castillo no aquecimento, os visitantes adiantaram-se no marcador: Pedro Nuno foi o autor do desvio fatal, após excelente iniciativa de Arsénio pela direita.

Começaram os assobios do público da casa e o Moreirense prosseguiu com a sua estratégia, causando preocupações a Vlachodimos e à defesa da Luz por diversas vezes. Mesmo assim, Pizzi ainda isolou Rafa (33 m), mas este foi incapaz de marcar. Ao contrário, os forasteiros aproveitaram um erro entre Jardel e o guarda-redes da equipa de Rui Vitória para chegarem ao 3-1 por intermédio de Loum, após passe de Chiquinho (35 m).

Na segunda parte, Vitória trocou André Almeida e Pizzi por Salvio e Castillo, mas o Benfica continuou a mostrar-se confuso, perturbado e desequilibrado. Ivanildo esteve perto do 4-1 aos 52 minutos e, com o decorrer do tempo, a intranquilidade acentuou-se no relvado ao mesmo tempo que os adeptos revelavam cada vez maior insatisfação. Para agravar a situação, Jardel atingiu Arsénio com uma cotovelada e o árbitro Nuno Almeida deu-lhe ordem de expulsão.

A perder e em desvantagem numérica, o Benfica ainda criou uma ocasião num livre de Jonas que o guardião defendeu (78 m), mas já nada alterou a derrota: pela primeira vez nos últimos oito anos, a equipa da Luz acumulou três desaires seguidos. E a crise agravou-se...

No fim, enquanto Ivo Vieira se regozijava com o triunfo inédito, Rui Vitória afirmou compreender a frustração de quem estava na bancada, mas rejeitou demitir-se. "Não desisto de nada por natureza. Ponto". Por outro lado, explicou que a equipa não fora rigorosa nas marcações, nem pressionante, e "não fez aquilo que tinha de fazer".

