Modric vence Bola de Ouro

O croata Luka Modric venceu esta noite a Bola de Ouro 2018. Cristiano Ronaldo ficou em segundo e Griezmann em terceiro.

A gala da Bola de Ouro, atribuída pela France Football em Paris, ditou um novo vencedor, Luka Modric, que interrompeu a série conquistada por Cristiano Ronaldo e Lionel Messi desde 2008.



Luka Modric arrecadou 753 pontos, seguido por Cristiano Ronaldo (476 pontos) e Antoine Griezmann (414 pontos). O argentino Lionel Messi surge apenas na quinta posição, atrás de Kylian Mbappé, que venceu o Troféu Kopa, prémio de melhor jogador jovem.



O médio croata, que este ano já ganhou os prémios de jogador do ano da FIFA e jogador do ano da UEFA, termina uma hegemonia de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi que se prolonga desde 2008.



Recorde-se que Modric, jogador do Real Madrid, conquistou na última temporada a Supertaça Europeia, o Mundial de Clubes e a Liga dos Campeões com os merengues e ainda capitaneou a seleção da Croácia até à final do Mundial da Rússia, onde perdeu com França.

Kylian Mbappe ficou em 4° lugar e venceu ainda o troféu Koppa. Foto: AFP

Top 10:

1°: Luka Modric (médio croata do Real Madrid)



2°: Cristiano Ronaldo (atacante português da Juventus)



3°: Antoine Griezmann (atacante francês do Atlético Madrid)



4°: Kylian Mbappé (atacante do PSG)



5°: Lionel Messi (argentino do Barcelona)



6°: Mohammed Salah (egípcio do Liverpool)



7°: Raphael Varane (campeão europeu pelo Real Madrid e do Mundo pela França)



8°: Eden Hazard (extremo belga do Chelsea)



9°: De Bruyne (médio belga do Manchester City)



10°: Harry Kane (capitão de Inglaterra e do Tottenham).



Ada Hegerberg. Foto: AFP

Ada Hegerrgerg vence entre as mulheres



Nas mulheres, Ada Hegerberg fez história ao torna-se na primeira jogadora a vencer a Bola de Ouro da France Football. A avançada norueguesa do Lyon foi eleita após a conquista da Liga dos Campeões.