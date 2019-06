Agora, Telma e Catarina precisam de vencer o combate da meia-final para lutar pelo ouro.

Minsk2019. Telma Monteiro e Catarina Costa nas meias-finais

As judocas portuguesas Telma Monteiro e Catarina Costa apuraram-se hoje para as meias-finais das categorias de -57 kg e -48 kg, respetivamente, dos II Jogos Europeus.

Agora, Telma e Catarina precisam de vencer o combate da meia-final para lutar pelo ouro: se perderem, encontrarão uma adversária das repescagens com quem vão lutar por um dos dois bronzes que a modalidade atribui.

Telma Monteiro, de 33 anos, e que procura o sexto título de campeã da Europa, sentiu mais dificuldades no terceiro combate, precisando de ir ao ‘ponto’ de ouro para se superiorizar, por ‘waza-ari’, à polaca Anna Borowka, 15.ª do ‘ranking’, uma posição melhor do que a portuguesa.

O próximo desafio é o mais exigente, frente à kosovar Nora Gjakova, terceira do ranking e que detém o título europeu, conquistado em 2018 em Telavive.

Já Catarina Costa precisou de chegar aos derradeiros segundos do combate para afastar a espanhola Abelenda Martinez, 18.ª do ‘ranking’, cinco lugares abaixo da lusa, por ‘waza-ari’.

A próxima rival de Catarina Costa, que nunca foi pódio europeu, é a russa Irina Dolgova, sétima do ‘ranking’ mundial e igualmente atual campeã do Velho Continente.

Maria Siderot ainda chegou ao segundo combate em -48 kg, enquanto o resto da seleção foi afastada ao primeiro, nomeadamente Sergiu Oleinic e João Crisóstomo, em -66 kg, Joana Ramos e Mariana Esteves, em -52 kg, e Gonçalo Mansinho, em -60 kg.

Em Baku2015, na estreia dos Jogos Europeus, Portugal amealhou três medalhas de ouro, quatro de prata e três de bronze, pecúlio que lhe valeu o 18.º lugar entre 50 países.

Nestes II Jogos Europeus, que reúnem 4.000 atletas de 50 países em 15 desportos, Portugal compete com 98 elementos em atletismo, badminton, futebol de praia, canoagem, ciclismo (estrada, contrarrelógio e pista), ginástica (artística, trampolins, aeróbica e acrobática), judo, karaté, lutas amadoras, tiro, tiro com arco, tiro com armas de caça e ténis de mesa.

