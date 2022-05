Sai de cena o empresário mais folclórico de sempre, cujo primeiro negócio é o de Rijkaard para o Sporting.

Desporto 7 min.

1967-2022

Mino Raiola, o agente dos campeões

Rui Miguel Tovar Sai de cena o empresário mais folclórico de sempre, cujo primeiro negócio é o de Rijkaard para o Sporting.

Carmine Raiola. Para os amigos, Mino. Empresário, homem de negócios, agente de jogadores. Melhor, é um cromo irrepetível na colecção do futebol no século XXI. Deixa-nos aos 54 anos de (boa) vida, nunca desaparecerá da nossa memória, tantas são as histórias à sua volta.

Com mais sede de protagonismo que os próprios jogadores. Nascido em Nocera Inferiore (na região de Salerno, em Itália) em 1967, muda-se com a família para Haarlem (Holanda) no ano seguinte. Os pais abrem um restaurante italiano chamado Napoli e Mino é empregado de mesa. "Os holandeses chamavam-me mangia-spaghetti, eu respondia-lhes com mangiapatate. Já os italianos chamavam-me pizzaiolo. Para mim, é uma honra e nunca uma ofensa."

Mino Raiola em 1994. Foto: Wikipedia/Domínio Público

Joga com Gullit nas camadas jovens do Haarlem e abdica dos relvados em 1986, aos 18 anos de idade. Faz o quê, então? É nomeado treinador dos juvenis do Haarlem ao mesmo tempo que gere um McDonalds naquela cidade holandesa. Poucos meses depois, vende a sua parte do empreedimento e ganha quase o dobro. Com esse dinheiro, funda a sua primeira empresa (Intermezzo) com o slogan "o meu nome é Mino, resolvo problemas". Estamos em 1987, e agora adivinhe qual é a sua primeira transferência? Uma dica, é um holandês. Nada? Esse holandês está a caminho de Portugal. Também nada? Raiola tem a resposta na ponta da língua. "A aventura inicia-se em Lisboa com Rijkaard." O negócio não se faz. Ou melhor, faz-se – Rijkaard é que nunca joga pelo Sporting e é recambiado para o Saragoça antes de se fazer um craque de corpo inteiro no Milan.

Os anos passam e Mino constrói a pouco e pouco a sua imagem. Aquela de "o meu nome é Mino, resolvo problemas". O primeiro negócio fechado é o de Bryan Roy, do Ajax para o Foggia por 2,2 milhões de liras (220 mil contos). No ano seguinte, é Dennis Bergkamp, também do Ajax. Oferece-o ao Nápoles por dois milhões. Vende-o ao Inter por 20. A partir daqui, Raiola nunca mais pára. Pobre Ajax. De uma assentada, perde Michel Kreek para o Pádua e Marciano Vink para o Genoa. O crescente volume de negócios faz com que Mino se decida por sair da Intermezzo e lançar-se como empresário por conta própria.

O gancho para uma evolução meteórica inicia-se com um tal Pavel Nedved, do Sparta Praga para a Lazio em 1996. Pelo meio, aprende línguas para se dar bem em todos os mercados possíveis e imagináveis. "O inglês foi automático. Via os filmes originais da Disney desde os três anos, portanto... Aos quatro, adoptei o holandês como segunda língua. Depois, quem fala holandês também fala alemão. Da mesma forma que espanhol e italianos são similares. O português estudei-o para tratar dos negócios no Brasil." E o italiano? "É a que domino menos. Só praticava com a minha avó, e nem era italiano; era napolitano."

No início do século XXI, Raiola já é procurado pelos mais importantes dirigentes dos grandes clubes. Luciano Moggi, da Juventus, estabelece contacto por Nedved. O negócio com o checo só se faz em 2004, juntamente com o de Emerson (representado pelo brasileiro Gilmar Veloz). A dupla Mino-Gilmar dura pouquíssimo tempo, "culpa" de Pato. Um (Gilmar) só vê o Milan, o outro (Mino) quer promover um leilão em Itália, com Inter e Juventus. Pato vai directamente para o Milan e Raiola regressa ao Ajax para arrecadar uma nova clientela. A 31 Agosto 2004, no último dia do mercado, Ibrahimovic vai para a Juventus a troco de 16 milhões de euros, enquanto Maxwell e Grygera não renovam os contratos. O Ajax corta relações com o agente.

E depois? Mino continua a fazer negócios como se não houvesse amanhã. Só os negócios com Ibra (Inter, Barça, Milan e PSG) garantem-lhe uma vida tranquila para sempre. Na transferência para o Barça, por exemplo, há uma cláusula no contrato a dar-lhe 1,2 milhões de euros/ano até 2014. Em 2010/11, é o boom. Além dos cinco jogadores para o Milan (Ibrahimovic, Robinho, Van Bommel, Emanuelson and Vilà), faz-se empresário de Balotelli (amicíssimo de Ibra) e cobra percentagem no negócio Inter-Manchester City. Depois, mete Pogba no Manchester United por 105 milhões de euros, recorde mundial. Há mais, muitos mais jogadores. O seu preferido é Ibrahimovic. O amor é mútuo.

Zlatan escreve sobre Raiola na sua autobiografía e é rir a bom rir. Ouçamo-lo:

"Havia conversações com a Roma do Capello. Fiquei interessado, óbvio. Era o salto para Itália. Perguntei ao Van Basten e ele arrefeceu o interesse.'‘Deixa-te ficar no Ajax mais um ano ou dois. Aqui, tens cinco ou seis oportunidades de golo por jogo. Lá, em Itália, é mais duro e só tens uma ou duas. Aperfeiçoa os teus conhecimentos de jogador de área'. Entendi-o e aperfeiçoei-me. Quando chegou a hora, tinha de ter um empresário à altura. O meu, que se chamava Carlsson, era um caso perdido. A última vez que lhe telefonei a insistir em trabalhar nas propostas, ele arranjou-me o Southampton. Baahhhhhhhh. Telefonei então a um amigo e pedi-lhe o melhor dos melhores. Ele deu-me duas hipóteses: ou a empresa que trabalhava o Beckham ou um tipo chamado Mino Raiola. O meu amigo chamava mafioso a Raiola e eu adoro mafiosos. Tinha era de ser por um intermediário, era assim que o Mino trabalhava. Então, falei com o Maxwell, que trabalhava com o Mino. A primeira mensagem do Mino para o Maxwell sobre mim foi esta: 'Tell these Zlatan to go and fuck himself.'"

(…)

"A primeira conversa com o Mino também não foi muito amigável. Ele apresentou-se com uma folha A4 cheia de números: Vieri, 27 jogos, 24 golos; Inzaghi, 25 jogos, 20 golos; David Trezeguet, 24 jogos, 20 golos; e, finalmente, Ibrahimovic, 25 jogos, 5 golos.

- Achas que te vendo para um clube com estes números?

- Se marcasse 20 golos como os outros, não precisava de ti; até a minha mãe me vendia

- Achas-te muito bom, é isso?

- Estás a falar do quê?

- Achas que ia ficar impressionado com o teu relógio, o teu Porsche, a tua atitude. Mas não estou nada impressionado. Se queres ser um dos melhores do mundo, tens de marcar mais golos, muito mais.

- Vamos a isso, quero ser o melhor. O melhor.

- Então vais vender todos os teus carros, todos os teus relógios e vais treinar três vezes mais, porque as tuas estatísticas são uma merda.

Pensei naquilo horas a fio. Vender o Porsche? Como assim? Mas vendi. Passei a andar com um Fiat Stilo. Vender os meus relógios? Até aquele de ouro? Vendi. Passei a andar com um foleiro da Nike. E comecei a andar vestido com um fato-treino.”

(…)

"A época seguinte começou em Agosto e queria sair do Ajax, porque o ambiente já estava insuportável, até porque entrei em rota de colisão com o capitão Van der Vaart, um miúdo mimado e parvo, que se dizia cigano para evitar comparações com os outros holandeses do plantel, todos eles meninos do papá. Ele era bom, claro. E até tinha sido eleito o melhor sub21 da Europa ou lá o que era, mas era prepotente até à sétima casa. Estava farto daquilo e nem a ajuda de Ronald Koeman já me satisfazia. Tinha de sair. Há um jogo em que sou substituído a meio da segunda parte. Furioso, saio a gesticular e vou directo para casa. O Mino liga-me.

- Viste-me aquilo? Tiraram-me a meio da segunda parte.

- E deviam ter-te substituído mais cedo, não jogaste nada.

- O quê?

- É isso mesmo, não jogaste nada.

- Vai à merda.

- Vai-te foder.

E desliguei o telefonei. Tomei banho e fui para casa. À porta, o bloody idiot do Mino estava lá, à minha espera.

- Vai à merda.

- Vai-te foder. Eu quero sair daqui.

- Neste caso, vamos para Turim.

- O quê?

- Juventus.

- Estás em contacto com a Juventus por mim?

- sim."

(…)

Conta-me como foi da bola Efemérides e histórias caricatas do futebol pelo jornalista Rui Miguel Tovar.

"A primeira reunião na Juventus foi com Moggi, no restaurante Urbani, em Turim. O Moggi sabia como lidar no meio do futebol como mais ninguém. Era ele o cérebro da Juventus, só que o Mino partia-lhe a cabeça over and over. Disse ao Mino, à minha frente, que eu e o Trezeguet não funcionávamos. Bom, o Mino marcou um jantar no dia seguinte com o Moggi e, sem dizer nada a ninguém, também convidou o Capello. À mesa, nós os quatro falámos sobre tudo. A primeira pergunta foi do Mino para o Capello: 'o Moggi diz que o Trezeguet e o Ibrahimovic não combinam.' Ali mesmo, à frente do Moggi. Que ficou todo atrapalhado, claro. Capello reagiu de imediato. 'Falso, eu é que sei o que fazer. Traz o Ibrahimovic e fazemos dele avançado da Juventus, ao lado do Trezeguet'. Negócio fechado, fui apresentado com o Cannavaro."

Eu bem avisei, é só rir. Obrigado, Mino.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.