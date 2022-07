Ao longo da sua história, a competição passou oito vezes pelo Grão-Ducado.

Ciclismo

Ministro quer que Volta a França volte a passar pelo Luxemburgo

Diana ALVES Ao longo da sua história, a competição passou oito vezes pelo Grão-Ducado.

O ministro do Desporto, Georges Engel, quer que a Volta a França em Bicicleta volte a passar pelo Luxemburgo, à semelhança do que já aconteceu no passado. A última vez foi em 2017.

Questionado pelo deputado socialista Mars Di Bartolomeo sobre o assunto, o ministro do Desporto adianta que, em breve, levará o assunto ao Conselho de Ministros.

Depois de receber luz verde por parte do conselho, Georges Engel tenciona contactar os organizadores da prova "com vista a uma próxima passagem da Volta a França pelo Grão-Ducado do Luxemburgo".

Na resposta à questão parlamentar do deputado, o ministro do Desporto sublinha que, além de ser um evento desportivo profissional e de prestígio, a passagem da prova por território nacional tem efeitos económicos e financeiros imediatos, nomeadamente em termos turísticos, com os efeitos a refletirem-se nos anos seguintes.

Engel realça que uma nova passagem do 'Tour' pelo território luxemburguês "terá, sem dúvida, um impacto na promoção da imagem de marca do Luxemburgo no estrangeiro e na notoriedade do país".

Ao longo da sua história, a competição passou oito vezes pelo Grão-Ducado: em 1947, 1967, 1968, 1989, 1992, 2002, 2006 e 2017.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.