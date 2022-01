Georges Engel fez saber que não tem intenção de deslocar-se a Pequim para apoiar os atletas olímpicos que vão representar o Luxemburgo.

Pequim2022

Ministro do Desporto não vai aos Jogos Olímpicos de Pequim

É a vez do Luxemburgo se juntar ao boicote político dos Jogos de Inverno de Pequim, que se realizam já em fevereiro.



Depois dos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido ou Austrália terem confirmado que nenhum representante governamental iria estar presente na competição, o Grão-Ducado também também estará ausente.

Na resposta a uma pergunta parlamentar da deputada Nancy Kemp-Arendt, do CSV, o ministério do Desporto confirmou a ausência do ministro responsável, Georges Engel, não vai.

"Como o ministro do Desporto e ministro do Emprego e Economia Solidária está agora a concentrar-se nas suas novas missões, não irá a Pequim para os Jogos Olímpicos de Inverno", pode ler-se. "Em geral, o desporto e a política devem ser separados. As questões necessárias devem ser colocadas antes de se decidir onde realizar um grande evento desportivo", acrescentou.

