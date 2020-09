Dylan Pereira terminou em segundo lugar a corrida de Monza, em Itália.

Ministro do Desporto felicita Dylan Pereira, vice-campeão da Porsche Supercup

O ministro do Desporto, Dan Kersch, felicitou o lusodescendente Dylan Pereira pela conquista do segundo lugar da Porsche Supercup. Pereira terminou em quarto lugar a corrida de Monza, em Itália, oitava e última corrida da prova. Na classificação geral, ficou em segundo, sendo ultrapassado pelo holandês Larry ten Voorde.

Numa curta mensagem endereçada ao piloto luxemburguês, Dan Kersch destaca a "época intensa" de Pereira, marcada por duas “vitórias incríveis” e "seis pódios em oito provas". Na mesma nota, o ministro do Desporto fala num futuro promissor para o jovem piloto, mostrando-se orgulhoso com o facto de Dylan Pereira representar as cores do Grão-Ducado pelo mundo fora.

De acordo com a equipa de comunicação do corredor, Dylan Pereira vai agora disputar a Porsche Carrera Cup, na Alemanha, agendada para este mês.

