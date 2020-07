O Ministério do Desporto e a Federação Luxemburguesa de Futebol (FLF) assinaram esta manhã dois acordos, à margem de uma visita às obras no novo estádio nacional, em Kockelscheuer, na capital.

Ministério do Desporto e FLF assinam dois acordos

Os acordos envolvem a participação do Estado (Ministério do Desporto) nos custos salariais dos funcionários administrativos e técnicos da FLF, e uma parceria no âmbito da promoção desportiva do Grão-ducado "Luxembourg - Let’s make it happen".

A assinatura dos dois acordos foi feita pelo ministro da tutela, Dan Kersch, e pelo presidente da FLF, Paul Philipp.



