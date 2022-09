Depois dos dois anos da pandemia, a normalidade regressa ao Sudstroum Escher Kulturlaf.

Atletismo

Milhares voltam a correr no Sudstroum Escher Kulturlaf 2022

André KLEIN Depois dos dois anos da pandemia, a normalidade regressa ao Sudstroum Escher Kulturlaf.

Quase 1.300 corredores puderam finalmente correr novamente na comunidade no Escher Kulturlaf no sábado. Depois dos dois anos da pandemia, a normalidade regressa ao Sudstroum Escher Kulturlaf. Enquanto o evento de 2020 teve lugar de forma virtual, em 2021 houve apenas um "Uphill Time Challenge" de seis quilómetros em que os 960 participantes começaram em pequenos grupos.

16 Escher Kulturlaaf 2022 Foto: Serge Waldbillig

No sábado, os 1.296 corredores foram finalmente autorizados a competir novamente sem condições nas corridas tradicionais ao longo de dez quilómetros e dez milhas (16 quilómetros), bem como no novo percurso, a meia maratona. As vencedoras na prova feminina foram as três luxemburguesas Jenny Gloden em 35'51''6 (10 km), Anny Wolter em 1.00'58'1 (16 km) e Shefi Xhaferaj em 1.24'21''5 na meia maratona.





