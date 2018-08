Português impôs-se na prova de Moto2 após duelo nas últimas voltas com o italiano Luca Marini que só terminou na derradeira curva.

Miguel Oliveira vence na Rep. Checa e comanda Mundial

À décima prova do Mundial de Moto2, realizada no circuito de Brno, na República Checa, a vitória do português Miguel Oliveira permite ao piloto chegar ao comando com 166 pontos, mais dois do que o italiano Francesco Bagnaia.

"Foi muito difícil e não estava à espera que a vitória surgisse tão perto do fim", afirmou o português no final. "Tive alguns problemas quando estava a liderar, mas percebi que tudo iria decidir-se nas últimas voltas e nas últimas curvas conforme aconteceu. Estava à espera que aparecesse um adversário de qualquer lado, de repente estava no meio de uma grande sanduíche italiana, ou melhor, no meio de uma pizza [risos], mas acabei na frente e sinto-me muito satisfeito pela equipa", concluiu.

Oliveira, que partiu do quarto posto da grelha, travou luta renhida com o italiano Luca Marini e, nas últimas voltas à pista, registaram-se sucessivas ultrapassagens entre os dois, numa discussão muito equilibrada pelo triunfo que acabou por pertencer ao português, mais forte a partir da derradeira curva.

Ao impor-se na República Checa, Miguel Oliveira ultrapassou Francesco Bagnaia, que foi terceiro nesta prova, na classificação geral do Campeonato do Mundo de Moto2.

A próxima etapa realiza-se na Áustria, no Red Bull Ring de Spielberg, a 12 de agosto.

