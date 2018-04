Prova do Mundial realizou-se no circuito das Américas, no estado do Texas.

Miguel Oliveira terceiro em Moto2

Prova do Mundial realizou-se no circuito das Américas, no estado do Texas.

O piloto português Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo) conseguiu mais um pódio no Mundial de Moto2 ao terminar em terceiro lugar a prova realizada no circuito das Américas, no Texas.

Embora partisse apenas da quarta linha da grelha, depois de ter obtido no 12º tempo na qualificação, Oliveira realizou uma prova de grande nível, recuperando posições ao longo das 18 voltas até terminar no último lugar do pódio, mas bastante perto do segundo que foi Alex Márquez.

A prova foi ganha por Francesco Bagnaia e, com o resultado de hoje, Miguel Oliveira progrediu uma posição na classificação do Mundial, estando agora no quarto posto.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.