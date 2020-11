Miguel Oliveira conquista primeira 'pole position' em MotoGP

É a primeira 'pole position' da carreira do piloto português na categoria rainha do Mundial de velocidade.

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) garantiu o primeiro lugar da grelha de partida para o Grande Prémio de Portugal de MotoGP, derradeira prova do campeonato do mundo, que se disputa domingo no Autódromo Internacional do Algarve.

É a primeira 'pole position' da carreira do piloto luso na categoria rainha do Mundial de velocidade, que efetuou o tempo de 1.38,892 minutos, um novo recorde do Autódromo Internacional do Algarve.

O piloto português deixou o italo-brasileiro Franco Morbidelli (Yamaha) na segunda posição, a 44 milésimos de segundo, e o australiano Jack Miller (Ducati) em terceiro, a 146 milésimos do português.

O GP de Portugal de MotoGP, a disputar no domingo, é a 14.ª e última corrida da temporada.

