Michel Ries 13° na sétima etapa da Volta a França do futuro

O ciclista luxemburguês tem ganho a cada etapa vários lugares. Já é 15° da geral.

O luxemburguês Michel Ries foi ontem o 13° classificado na sétima etapa da Volta a França do Futuro em bicicleta, ganha pelo colombiano Harold Tejada, nos Alpes franceses.

Michel Ries cortou a meta a dois minutos e cinco segundos do colombiano e subiu nove lugares na geral, ocupando agora o 15° lugar, a 05'39 do novo camisola amarela, o belga Mauri Vansevenant.

Quanto aos outros dois luxemburgueses ainda em prova, Arthur Kluckers ocupa o lugar 52 da geral (a 39'42 do líder), enquanto Maxime Weyrich é o antepenúltimo classificado do pelotão, com quase 1h30 de atraso.

A prova termina no domingo.

HB

Michel Ries já é 15° da geral. Foto de arquivo: Serge Waldbillig