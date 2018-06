O México venceu este domingo a Alemanha, campeã mundial em título, por 1-0, no encontro inaugural do Grupo F do Campeonato do Mundo, disputado no Estádio Luzhniki, em Moscovo.

México bate campeã mundial Alemanha

O México venceu este domingo a Alemanha, campeã mundial em título, por 1-0, no encontro inaugural do Grupo F do Campeonato do Mundo, disputado no Estádio Luzhniki, em Moscovo.

Um golo de Hirving Lozano, aos 35 minutos, selou o triunfo da formação ‘azteca’ e o primeiro desaire dos germânicos na estreia em Mundiais desde 1982, em Espanha, onde perderam sensacionalmente por 2-1 com a Argélia.

A Alemanha tornou-se ainda a sexta seleção a iniciar a defesa do título a perder, quatro anos depois de a Espanha, campeã em 2010, ser goleada por 5-1 pela Holanda.

