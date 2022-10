O clube parisiense também não poderá contar com o internacional português Nuno Mendes, que saiu lesionado do jogo da Luz e só deve voltar aos treinos em três semanas.

Liga dos Campões

Messi falha jogo do Paris Saint-Germain com o Benfica

Lusa O clube parisiense também não poderá contar com o internacional português Nuno Mendes, que saiu lesionado do jogo da Luz e só deve voltar aos treinos em três semanas.

O futebolista argentino do Paris Saint-Germain Lionel Messi vai falhar a receção ao Benfica, na terça-feira, para a quarta jornada do Grupo H da Liga dos Campeões de futebol, disse hoje fonte do clube francês citada pela AFP.

Benfica vs PSG. À grande e à portuguesa? Se fizermos zoom a portugueses de Benfica mais PSG, reunimos malta do 'best'. O primeiro de todos é Cruz, Fernando Cruz. Conversa com Rui Miguel Tovar.

Messi tinha saído tocado do encontro no Estádio da Luz (1-1), em Lisboa, na quarta-feira, e, dois dias depois, na sexta, o clube parisiense revelou que o argentino tinha “desconforto nos gémeos” e uma nova avaliação seria feita no domingo.

Além de Messi, o clube parisiense também não poderá contar com o internacional português Nuno Mendes, que saiu lesionado do jogo da Luz e só deve voltar aos treinos em três semanas.

No Grupo H da Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain reparte o comando com o Benfica, ambos com sete pontos, antes de se defrontarem no Parque dos Príncipes, em Paris, na terça-feira.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.