Redes Sociais

Messi destrona Cristiano Ronaldo em publicação com mais 'likes' no Instagram

Redação

Lionel Messi, o melhor jogador do Mundial e campeão do mundo, acaba de bater mais um recorde, desta vez nas redes sociais.

Pouco depois da festa da consagração da Argentina como campeã do mundo, o capitão da seleção colocou uma publicação na sua conta de Instagram, com uma sequência de fotos suas a segurar a taça do campeonato do mundo, que se tornou a preferida a nível mundial, ou seja, a que mais "likes" conquistou: cerca de 60 milhões de "gostos" em apenas três dias, e continua a aumentar.

Em poucas horas, a publicação do vitorioso argentino superou a de Cristiano Ronaldo que ocupava o segundo lugar, e a do "post" de um ovo, há muito na liderança dos "likes", a nível mundial.

O futebolista português é a personalidade com mais seguidores no Instagram, mais de 500 milhões no mundo, tendo atualmente Messi 407 milhões.

E qual era a publicação de Cristiano Ronaldo que ocupava o segundo lugar no mundo com mais "likes"? Aquela em que está a jogar xadrez precisamente com Lionel Messi, e que faz parte da campanha da Louis Vuiton, promovida na véspera do Mundial no Qatar. Esta publicação conta com 41 milhões de gostos e recuou agora para o terceiro lugar.

Atualmente, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi rivalizam no "top 10" mundial de publicações com mais "likes" no Instagram, publicada pelo site Pop Base, em que os dois futebolistas têm três publicações cada um e onde constam também as publicações do craque português sobre os gémeos e o da eliminação do Qatar 2022.

Por seu lado, o argentino conta, para além da publicação da vitória do Mundial, com outra também sobre a consagração como campeão do mundo e "Leo" nas finais.

O "post" da imagem de um ovo, da conta "world_record_egg" publicada em 2019 e anterior líder mundial, com 56 milhões de "likes", foi agora destronada pela de Lionel Messi, situando-se em segundo lugar.





