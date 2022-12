Argentina campeã mundial na final mais excitante de sempre

Messi, capitão de uma era

Rui Miguel Tovar Argentina campeã mundial na final mais excitante de sempre

Campeones, campeones, campeones, campeoneeeeeees. Argentina solta o grito preso desde 1986 e sagra-se campeã mundial na mais emocionante das finais de sempre com seis golos em 120 minutos e mais seis no desempate por penáltis.

O lote de coincidências entre os Mundiais México e Qatar é qualquer coisa de extraordinário. Numa primeira instância, envolve o Canadá. Depois, em plena competição, já mete Marrocos. E, finalmente, inclui a data de nascimento do árbitro da final. Vamos por partes.

Canadá é uma selecção norte-americana sem pergaminhos no mundo da bola e só contabiliza uma participação em Mundiais, a de 1986. No grupo de URSS, França e Hungria, os rapazes acumulam cerca de zero pontos e zero golos marcados. E deixam uma moda, a da mini barreira de dois homens entre a bola e a barreira na tentativa de perturbar a acção. Uma vez há em que o marcador de livre acerta em cheio na mini barreira e lá se vai a táctica. Posto isto, o Canadá nunca mais chega a uma fase final. De repente, 2022. De repente, a Argentina reconquista o mundo.

Marrocos é uma selecção africana com algum pedigree. Em 1986, saca dois empates a zero vs Polónia e Inglaterra. No tudo ou nada, dá 3:1 e arruma Portugal. Como se isso fosse pouco, é a primeira equipa africana a passar a fase de grupos. Pois bem, em 2022, Marrocos reentra nas contas de Portugal, agora nos ¼ final. E volta a ganhar, agora 1:0. E volta a fazer história, agora como primeira equipa africana a chegar à ½ final.

Sete de Janeiro. É a data de nascimento de Arppi Filho, o árbitro brasileiro eleito pela FIFA para apitar a final do Mundial-1986 entre Argentina e Alemanha. Sete de Janeiro é também a data de Szymon Marciniak, o árbitro polaco eleito pela FIFA para apitar a final do Mundial-2022 entre Argentina e França. Madre mía, no es posible. É, acreditem, é.

No papel, se avaliarmos todos os convocados, França e Brasil apresentam-se como favoritos. Depois há candidatos, estilo Argentina, Espanha e, porque não, até Portugal. A diferença entre uma coisa e outra é ténue. Para um favorito cair em desgraça, há soberba. Para um candidato subir ao olimpo, há competência. E a Argentina, sem grande alarido, transforma-se em pleno Mundial. Até porque começa a perder, da forma mais espantosa possível e imaginária com 2:1 de virada vs. Arábia Saudita.

Para o segundo jogo, vs. México, o seleccionador Scaloni imita Scolari no Euro-2004 e saca três do quarteto defensivo: saem os laterais Molina mais Tagliafico por Montiel mais Acuña e substitui o central Lisandro por Romero. O único de estaca é o benfiquista Otamendi. Por falar nisso, é precisamente outro benfiquista a acalmar as hostes. Enzo entra e resolve o jogo como autor do 2:0 num remate formidável em arco com o pé direito, descaído para a esquerda na área. A partir daí, a Argentina entra nos carris e é um ver-se-te-avias.

A Polónia é despachada por 2:0 antes de entrar na fase a eliminar. A Argentina é abençoada com a Austrália, 2:1 já com o novo 9 em campo (Julio Álvarez no lugar de Lautaro Martínez). Segue-se a Holanda, 2:2 e penáltis com Lautaro a fechar as contas, já depois de Emiliano adivinhar os remates de Van Dijk e Berghuis. Quando há dúvidas sobre a capacidade da Argentina, sobretudo a questão da concentração durante o jogo inteiro (porque a Holanda vê-se a perder por 2:0 e chega ao 2:2 em nove minutos, ainda por cima no último lance dos 90 minutos), Messi saca do seu génio.

Quer dizer, Lio já dera brado na fase de grupos e até no jogo vs. Holanda, com aquele passe do outro mundo para o 1:0 de Molina. O lance em si é extra-sensorial. Se o virmos através da câmara de cima, é um mimo e ultrapassa ainda mais a compreensão do comum mortal. Como é que ele mete a bola ali, que até nem é o buraco da agulha, é muito menos que isso, sem sequer levantar a cabeça?

Dizíamos, Lio em forma. É o seu último Mundial, repete-o uma e outra vez. Aos 35 anos, é o seu quinto e último Mundial. A ½ final vs. Croácia é um jogo extraordinário do capitão argentina. O rapaz marca o primeiro da noite, de penálti, e faz a jogada individual mais vistosa do prélio na cara do melhor central do torneio (Gvardiol) para o 3:0 de Álvarez.

Apresenta-se na final a França, campeã em título. A primeira parte é toda da Argentina, culpa de Scaloni. A titularidade-surpresa de Di María deixa atónita a França e a Argentina ganha avanço com dois golos na primeira parte, ambos com carimbo de Di María. No primeiro, é sobre ele o penálti, depois transformado por Messi. No segundo, é ele o autor do toque final de uma jogada vertiginosa a quatro toques desde a área contrária.

Até aos 75-e-tal-minutos, a França parece adormecia, de ressaca. Até que Otamendi faz penálti e Mbappé reduz. No quadradinho seguinte, empate por Mbappé num remate fantástico de primeira, já dentro da área. Venha de lá o prolongamento. Caaaalma, aos 90 mais muitos minutos, Messi finge um drible para dentro, vai para fora e atira forte para defesa apertada de Lloris. Agora sim, prolongamento.

Nos 30 minutos extra, a Argentina aparece confiada em resolver a final antes dos penáltis e Messi faz o 3:2 numa outra jogada com princípio, meio e fim. A França, sempre atenta, irrequieta-se e ganha outro penálti. Na mesma baliza do 2:1, Mbappé vs. Emiliano. A bola vai para o mesmo lado, 3:3. No último minuto do prolongamento, para tornar o jogo ainda mais imortal, Kolo Muani falha o 4:3 (ou melhor, Emiliano faz uma defesa memorável). Na jogada seguinte, Lautaro também tem o golo nos pés. Em vão.

Penáltis, aí vamos nós. Cinco minutos e 15 segundos depois, Montiel desfaz a dúvida, a Argentina coroa-se campeã mundial e Messi é elevado a deus, aos ombros dos populares, em pleno relvado, como Maradona em 1986. Coincidências.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

