Segundo a revista France Football, o argentino chegou ao recorde de 126 milhões em 2017, enquanto o português recebeu 94 milhões. Entre treinadores, José Mourinho lidera com 26 milhões de euros.

Messi à frente de Ronaldo nos ganhos anuais

Segundo a revista France Football, o argentino chegou ao recorde de 126 milhões em 2017, enquanto o português recebeu 94 milhões. Entre treinadores, José Mourinho lidera com 26 milhões de euros.

O internacional argentino Lionel Messi liderou os ganhos no ano passado com um total recorde de 126 milhões de euros, enquanto Cristiano Ronaldo recebeu 94 milhões, de acordo com os dados divulgados pela revista France Football no seu relatório anual "Les salaires des étoiles". O pódio é encerrado pelo brasileiro Neymar (Paris Saint-Germain) com 81,5 milhões de euros.



Entre treinadores, o português José Mourinho voltou a liderar com 26 milhões, seguindo-se Marcello Lippi, selecionador da China, com 23 milhões, o argentino Diego Simeone, técnico do Atlético Madrid (22 milhões) e Zinedine Zidane (Real Madrid) com 21 milhões de euros.



Para estabelecer estes números, o estudo engloba não apenas os salários, mas também montantes de prémios, publicidade e marketing em cada caso.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.