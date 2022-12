O anúncio é feito pelo próprio futebolista que se despede dos campeonatos do mundo, no próximo domingo, com a Argentina a chegar à final. Um adeus em grande.

Messi: "A final será o meu último jogo em Mundiais"

Paula SANTOS FERREIRA

No próximo domingo, Leonel Messi irá tornar-se no futebolista que mais jogos disputou em campeonatos do Mundo, um total de 26 partidas. Este será o jogo que ditará o próximo campeão do mundo e, a esta hora, apenas a Argentina está apurada. Só esta noite, após o jogo França-Marrocos, se saberá com quem a seleção de Messi irá disputar a taça do mundo.

Ao número 10 argentino pouco importa superar mais um recorde neste domingo, a sua ambição é ser campeão com a sua equipa. "Tudo isso é lindo (os recordes), mas na final eu quero outra coisa. O mais importante é conseguir o objetivo do grupo. Estamos a um passo depois de lutar muito. E no domingo vamos lutar o máximo para tentar vencer", declarou o "10" argentino, após a vitória contra a Croácia, em declarações ao jornal Olé.

E, foi também, nessa altura, que confirmou a despedida dos campeonatos do Mundo, onde já marcou presença em cinco destes campeonatos. "A final será o meu último jogo em Mundiais", declarou o astro que tem 35 anos. "Faltam muitos anos para o próximo e acho que não vai dar para mim. E terminar assim é o máximo", assumiu em declarações àquele jornal argentino, confessando a felicidade por estar na final.

"Estou muito feliz por conseguir isso. Encerrando a minha jornada nos Mundiais, e jogando a minha última partida numa final. A verdade é que tudo o que vivi neste Mundial é algo muito emocionante, tudo o que as pessoas viveram e como a Argentina está a festejar", realçou um dos melhores do mundo que, terá 39 anos de idade, no próximo mundial de 2026.



No domingo, Messi supera o recorde do alemão Lothar Matthaus, como o jogador que mais partidas disputou em Mundiais. No Qatar, o genial Messi, como também é apelidado, alcançou outros dois recordes, o de melhor marcador da Argentina em Mundiais, com 11 golos superando a dezena de Batistuta, e o jogador da seleção argentina com mais jogos disputados no campeonato do mundo, ultrapassando os 21 jogos de Diego Maradona.

