Mertert-Wasserbillig elimina Rosport e cria sensação na Taça do Luxemburgo

O Union Mertert-Wasserbillig, equipa do segundo escalão do futebol luxemburguês, recebeu e bateu por 2-0 o vizinho Rosport que milita na Liga BGL, criando a maior surpresa dos quartos de final da Taça do Luxemburgo em futebol, esta quarta-feira.

O tão aguardado dérbi do Leste acabou por sorrir à melhor equipa em campo que materializou o domínio com golos do japonês Sota Adachi e Dennis Bech, para gáudio do muito público que encheu por completo o estádio.

A equipa da casa mostrou-se bastante aguerrida desde o início da partida e acabou por ser um vencedor justo. Os visitantes nunca conseguiram contrariar o melhor futebol da equipa da casa que no final da partida fez a festa com os sócios e simpatizantes. O clube do Mosela faz história ao garantir um lugar nas meias-finais da Taça do Luxemburgo, algo que nunca tinha conseguido na sua história.

Nos outros encontros, o F91 Dudelange, detentor do troféu, teve de suar bastante para vencer o Mondorf de Paulo Gomes, por 3-2, após prolongamento. A formação da cidade termal adiantaram-se no marcador por intermédio de Yao, aos 12 minutos, e chegou ao 0-2 por Taarimte, aos 25, mas Mario Pokar reduziu para 1-2 em cima do intervalo, cabendo a Perez igualar a partida aos 77 minutos. Já no prolongamento, Sanel Ibrahimovic garantiu o triunfo e a reviravolta no marcador para o Dudelange aos 102, acabando por ser expulso por ter tirado a camisola nos festejos.

O Progrès Niederkorn foi vencer ao reduto do Muhlenbachpor 2-0, enquanto o Etzella derrotou o Strassen na marcação de grandes penalidades, após um empate a uma bola no final dos 120 minutos.

O sorteio das meias-finais realiza-se sexta-feira, 5 de abril, às 12h45, na sede da Federação Luxemburguesa de Futebol, em Mondercange. Os jogos estão agendados para a quarta-feira, dia 24 de abril.

