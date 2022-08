A criança atravessou a estrada a correr, entre dois carros em competição, quando foi colhida por um dos veículos. Presidente da República já lamentou a tragédia.

Acidente fatal

Menina de 8 anos morre atropelada no Rali da Madeira

Uma menina de 8 anos estava a atravessar a estrada da Encumeada onde decorria a edição Rali Vinho Madeira 2022 quando foi colhida por um dos veículos da prova.

A fatalidade já tinha sido confirmada em comunicado pela organização do Rali tendo a idade da vítima sido adiantada pelo Diário de Notícias da Madeira.



A criança atravessou a estrada entre dois carros da competição e foi atropelada pela viatura do piloto madeirense Miguel Gouveia. A menina foi projetada com a violência da colisão e não resistiu aos ferimentos.

Apercebendo-se do acidente, dois pilotos da prova, Gonçalo Félix e David Santos que são também socorristas da Cruz Vermelha, pararam a participação para prestar os primeiros socorros à vítima, reporta o Observador.

A menina entrou em paragem cardiorrespiratória e foi levada pelas equipas de socorro para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, onde acabaria por falecer, segundo o Diário de Notícias da Madeira.

“A Comissão Organizadora do Rali Vinho da Madeira e Direção de Prova lamentam confirmar que a jovem envolvida no incidente ocorrido durante a PEC 17 Rosário 2, acabou por não resistir aos ferimentos sofridos. Neste doloroso momento endereçamos os nossos sentimentos à família e amigos”, lamentou a organização do evento em comunicado.



A vítima menor não foi a única a atravessar a estrada naquele momento durante a prova. Outras crianças também atravessaram a estrada a correr entre os dois carros da prova, segundo relatos da reportagem da RTP Madeira noticiados pelo Observador.

O atropelamento ocorreu na Serra de Água, concelho da Ribeira Brava, na zona oeste da ilha, e obrigou à interrupção da classificativa.



Presidente lamenta morte

Nesse mesmo dia, sábado à noite o Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa lamentou a morte da criança. “Foi com consternação que o Presidente da República teve conhecimento do falecimento precoce da criança, vítima de acidente de viação que ocorreu durante a prova Rali Vinho da Madeira 2022.”, lê-se no comunicado da Presidência da República. “À família enlutada e amigos, [o presidente] apresenta as suas sentidas condolências, neste penoso momento para toda a comunidade madeirense”, informa o documento.

Madeira consternada

Também as autoridades da Madeira reagiram com consternação a este acidente fatal na última classificativa da prova de rali, no concelho da Ribeira Brava, no sábado.

O representante da República para a Madeira, Ireneu Barreto, expressou em comunicado “a sua enorme consternação e pesar pelo falecimento de uma jovem espetadora” e “apresenta as suas mais sentidas condolências” à família e amigos da vítima.

No mesmo sentido, o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues (CDS-PP), apresentou condolências à família e ao Club Sports Madeira, responsável pela organização da prova de rali.

“Trata-se de um infortúnio que ensombra a nossa Volta à Madeira”, escreveu José Manuel Rodrigues numa nota enviada às redações.

Também o Serviço de Saúde da Madeira (Sesaram) e o presidente da Câmara do Funchal, Pedro Calado, da equipa que venceu o Rali Vinho Madeira 2022, manifestaram pesar pela morte da criança.

