Melbourne 1956

Umas olimpíadas de outro hemisfério

Luís Pedro Cabral A organização começou mal, mas as Olimpíadas de Melbourne acabaram bem. Isto apesar de ter ocorrido o primeiro boicote da sua história. Na Europa, a URSS invadia a Hungria durante estas Olimpíadas. Houve lutas entre atletas dos dois países. Portugal participou na modalidade de hipismo. Em Estocolmo.

Por esta época, iniciava carreira Amália Rodrigues. Com a morte de Estaline, era Nikita Khrushchev o líder da URSS. Do outro lado da Guerra Fria, Dwight Eisenhower, comandante supremo das Forças Aliadas na Europa durante a II Guerra Mundial, ex-comandante militar da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), estava prestes a tornar-se no 34º presidente dos EUA, tendo Richard Nixon como vice-presidente. Os EUA consolidavam o seu crescimento económico e o seu poder no mundo, que entrava nos primeiros tempos da sua psicose espacial, com interlúdios de conto de fadas, como o de Grace Kelly, estrela de Hollywood que se tornou princesa do Mónaco; ou de memoráveis tragédias, como a de James Dean ou ainda a vaga de calor global que emanava de uma mulher-fatal, de pseudónimo Marylin Monroe.



Se a Ocidente se formara a NATO logo no pós-guerra, a leste formar-se-ia uma Cortina de-Ferro, formalizada no Pacto de Varsóvia, em 1955. A Hungria tentou libertar-se desta união - por coincidência enquanto decorriam estas Olimpíadas, que faziam uma estreia distante: Melbourne (Austrália) -, mas as consequências foram terríveis. A URSS invadiu a Hungria, inundando as ruas de Budapeste com 200 mil soldados e tanques de guerra, espalhando o medo, silenciando a revolta contra o comunismo, com a Europa sentada no camarote. O Médio Oriente estava mergulhado em guerra. E, na Europa, a paz era ilusória. Os impérios coloniais começavam lentamente a ruir. Decididamente, o continente europeu não estavam propriamente recomendável para olimpíadas. E isto precipitou o COI a dar um enorme salto para o hemisfério sul. Melbourne tinha a séria concorrência de Buenos Aires, capital da Argentina, que perdeu por um mero voto a organização dos JO de 1956.

Melbourne ficou encantada com a decisão do COI, mas o mesmo não sucedeu com o COI em relação à organização de Melbourne, que não prestou grande tributo à memória do barão de Coubertin (falecido em 1937), que tinha pouca tolerância a desportos colectivos e a mulheres no JO, mas era de ficar possesso com derrapagens organizativas. Nesse aspecto, Melbourne estabeleceu recordes. Para começar, quase cometia a heresia olímpica dos jogos de 1956 se realizarem em 1957, quebrando a regra sagrada do quadriénio. A Austrália esforçou-se ao máximo para que isto não acontecesse. Ainda assim, os JO de Melbourne realizaram-se em Dezembro. Se as broncas terminassem aqui, já não era bom. Portanto, só piorou quando se verificou um facto: em Melbourne, assim como em todo o vasto território australiano, vigorava na altura das Olimpíadas uma quarentena à entrada de animais no país, inviabilizando desde logo uma das modalidades olímpicas mais apreciadas, onde Portugal tinha já pergaminhos: o hipismo. As provas desta modalidade nos JO de Melbourne acabaram por se realizar em... Estocolmo.

Perante tantos erros de organização, as expectativas estavam para lá de baixas na Cerimónia de Abertura dos JO de 1956, que teria de ser rápida, para não arrastar o evento para o ano seguinte. Porém, as coisas normalizaram onde interessava: na competição. Aqui, a URSS teve a sua desforra (98 medalhas, 37 de ouro, 29 de prata e 32 de bronze), servindo "fria" a sua vingança aos EUA, que desta vez ficaram em segundo (74 medalhas, 32 de ouro, 25 de prata e 17 de bronze), que era equivalente a uma derrota. A União Soviética impunha-se como potência olímpica e, para os atletas húngaros presentes, como potência invasora do seu país. razão pela qual o jogo de pólo aquático entre a Hungria e a URSS acabou numa piscina de sangue. Razão pelo qual ocorreria em Melbourne o primeiro boicote da História das Olimpíadas. Os atletas hungaros recusaram a participar na cerimónia de encerramento. A esmagadora maioria dos atletas húngaros não regressou ao seu país, numa vaga de dissidência nunca vista nos JO.

Nestes JO, que prometiam um fiasco memorável, não faltaram heróis olímpicos. Entre eles, um de todo improvável: um guarda-redes do outro mundo: Lev Yashin. Para espanto de todos, a Austrália ficou em terceiro lugar no ranking das medalhas. Entre estas, não constava nenhuma para a organização.

