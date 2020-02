O recorde de Portugal foi batido duas vezes por Paulo Conceição, no pavilhão la Coque, em Kirchberg.

Meeting do Luxemburgo. Atleta do Benfica bate recorde de Portugal no salto em altura

O atleta de salto em altura do Benfica, Paulo Conceição, bateu este fim de semana, no Luxemburgo, o recorde de Portugal na modalidade.



Paulo Conceição participava no ‘meeting’ de atletismo do Luxemburgo em pista coberta, no pavilhão La Coque, na cidade do Luxemburgo, e bateu por duas vezes o recorde de Portugal, que já lhe pertencia.



O atleta do Benfica atingiu logo na primeira tentativa o recorde de 2,25, ultrapassando a marca de 2,24, que datava de 6 de março de 2016.



O melhor viria depois, com a fasquia de 2,28, o novo recorde de Portugal.



Paulo Conceição ficou em primeiro lugar no ‘meeting’ luxemburguês na modalidade de salto em altura, seguido do seu colega de equipa no Benfica, Gerson Balde (2,15), e do austríaco Andreas Steinmetz (2,12).

HB com Lusa