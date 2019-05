Depois de uma época repleta de conquistas ao serviço do F91 Dudelange que culminou com a conquista do campeonato e da taça, sem esquecer a excelente fase de grupos na Liga Europa, o médio defensivo vai juntar-se à comitiva angolana, esta quinta-feira, no estágio de preparação para o CAN2019 que este ano se disputa no Egito, entre 19 de junho e 21 de julho.

Médio angolano do Dudelange quer brilhar no Campeonato Africano das Nações

Depois de uma época repleta de conquistas ao serviço do F91 Dudelange que culminou com a conquista do campeonato e da taça, sem esquecer a excelente fase de grupos na Liga Europa, o médio defensivo vai juntar-se à comitiva angolana, esta quinta-feira, no estágio de preparação para o CAN2019 que este ano se disputa no Egito, entre 19 de junho e 21 de julho.

"Espero que esta minha segunda participação no Campeonato Africano das Nações (CAN), ao serviço da seleção de Angola, seja coroada de êxito. Estou convicto de que se formos longe na competição, as portas dos melhores campeonatos profissionais vão voltar a abrir-se para mim", resume Stélvio Cruz, jogador do F91 Dudelange.

Confiante numa boa participação

Angola integra o Grupo E da prova, com as congéneres da Mauritânia, Mali e Tunísia, adversários que não intimidam Stélvio: "Estou confiante numa boa participação e numa classificação da qual nos possamos orgulhar", justificando que "a nossa seleção tem um leque de jogadores com grande qualidade". "Muitos deles jogam em campeonatos internacionais competitivos, o que contribui para o reforço do grupo que é muito unido. A Tunísia é apontada como um dos principais candidatos ao título, mas o Mali e a Mauritânia, que defrontámos na fase de qualificação, também são adversários difíceis", precisa. E explica: "Embora não preveja qualquer tipo de facilidades, acredito que vamos passar a fase de grupos. Depois, é tentar fazer o melhor jogo a jogo para chegar o mais longe possível", diz o jogador de 30 anos que também foi internacional sub-21 por Portugal.

Depois de alguns anos afastado da seleção do seu país – a sua última aparição ao serviço dos 'Palancas Negras' foi no CAN2010 –, Stélvio Cruz voltou a ser chamado pelo sérvio Srdjan Vasiljevic, selecionador angolano.

O médio do Dudelange agradece a confiança e garante não querer defraudar quem nele apostou. "Sinto-me feliz por voltar aos grandes palcos internacionais. Voltar a vestir a camisola do meu país é motivo de grande orgulho e satisfação. Vou dar o meu melhor para justificar a minha chamada", assegura o jogador que depois de passagens pelo Sporting de Braga e União de Leiria, em Portugal, 1° de Agosto, Libolo e Recreativo de Caála, em Angola, Alki Larnana, no Chipre, e F91 Dudelange, no Luxemburgo, quer voltar a disputar um campeonato com outra visibilidade.

O médio angolano efetuou uma boa exibição frente ao Bétis Sevilha no estádio Josy Barthel. Foto: Serge Waldbillig

"Preciso de um novo desafio na minha carreira"

"Apesar de me sentir bem no Luxemburgo, onde ganhei tudo o que havia para ganhar com o F91 Dudelange, preciso de um novo desafio na minha carreira. Tenho 30 anos e quero aproveitar para jogar ainda algumas épocas num campeonato mais atrativo e competitivo", explica.

E propostas não faltam a Stlévio. Depois de uma época em cheio a nível interno e uma participação na fase de grupos na Liga Europa na qual defrontou equipas como o AC Milão, Bétis Sevilha e Olympiacos, o internacional angolano garante que quer voltar a integrar uma competição profissional na próxima temporada.

"Tenho algumas propostas em carteira e acredito que outras vão chegar. Apesar de ter contrato com o F91 Dudelange, acredito que o clube não colocará entraves à minha saída".

Confrontado com a possibilidade de ir para Virton que recentemente subiu à segunda divisão belga, o jogador angolano foi perentório: "Vamos ver. Não me quero precipitar. Tenho que analisar todas as hipóteses para fazer a escolha que melhor sirva os meus interesses", rematou.

A seleção angolana estreia-se no CAN2019 frente à Tunísia, dia 24 de Junho, seguindo-se os jogos contra a Mauritânia, dia 29 de Junho, e contra a congénere do Mali, no dia 05 de julho.

