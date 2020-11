Várias testemunhas revelarem aos investigadores que viram um desentendimento entre Maradona e seu médico pessoal.

Médico de Diego Maradona sob investigação por homicídio involuntário

Ana B. Carvalho

Segundo o Ministério Público argentino, o médico de Diego Maradona está sob investigação por homicídio involuntário, noticiou a AFP.

Quatro dias após a morte do ídolo do futebol de 60 anos de idade por paragem cardíaca em sua casa, a polícia revistou este domingo o gabinete e a casa de Leopoldo Luque, de 39 anos, em busca de provas de possível negligência profissional, de acordo com o Ministério Público e as imagens de televisão.

A operação ocorre depois de várias testemunhas revelarem aos investigadores que viram um desentendimento entre Maradona e seu médico pessoal, que supostamente incluiu um empurrão.



A investigação foi desencadeada por declarações das três filhas de Maradona, Dalma, Gianinna e Jana, sobre como o estado cardíaco do antigo futebolista foi gerido em sua casa em Tigre, a norte da capital argentina.

"Estamos a prosseguir as investigações recolhendo testemunhos, incluindo os de membros da família de Diego Maradona", disse uma fonte judicial em San Isidro.



Luque, que foi contactado pela AFP, não quis comentar.

