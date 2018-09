O médio do Manchester United doou uma generosa quantia de dinheiro para ajudar um menino de quatro anos com um cancro raro.

Matic doa 70 mil euros para o tratamento de menino de quatro anos

Segundo o jornal inglês The Mirror, o jogador doou 70 mil euros à família de Dusan Todorovi, um menino, também sérvio, de quatro anos para o tratamento de um cancro raro. Todorovi vai submeter-se a um tratamento caro num hospital em Espanha. Sem recursos financeiros para cobrir os custos, a família decidiu criar uma campanha de angariação de fundos que chegou aos ouvidos do médio do United.



O jogador terá pedido o anonimato, mas o pai da criança decidiu divulgar a lista dos doadores como forma de agradecimento, sendo que o nome de Matic saltou à vista. Ao todo, a família conseguiu angariar um total de 200 mil euros e espera agora o sucesso do tratamento que começará em breve.



Generosidade de Matic não vem de agora

Nascido na pequena vila de Vrelo, a 50 quilómetros de Belgrado, o sérvio nunca esqueceu as suas humildes raízes. Segundo conta o The Mirror, chegou a pagar algumas rendas e dívidas de locais e ofereceu dinheiro para as obras da escola que frequentava em criança."A primeira coisa que ele faz quando chega aqui é ir à loja principal da vila, pede a lista de devedores e cobre todas as dívidas e outras coisas que têm que ser pagas", conta um residente de Vrelo ao jornal. "Ele permitiu que fosse possível construir um recreio. E espera poder continuar a contribuir e a comprar sapatilhas, bolas e outro equipamento desportivo", acrescenta também o diretor da antiga escola do jogador.



