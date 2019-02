O ciclista esloveno Matej Pogacar (UAE-Emirates) conquistou hoje a Volta ao Algarve em bicicleta, após a quinta e última etapa, ganha pelo checo Zdenek Stybar (Deceuninck-QuickStep), no Alto do Malhão.

Matej Pogacar confirma triunfo final na Volta ao Algarve

Stybar cumpriu os 173,5 quilómetros, entre Faro e o Alto do Malhão, em Loulé, em 4:13.48 horas, menos três segundos do que o dinamarquês Soren Kragh Andersen (Sunweb) e nove do que o holandês Wout Poels (Sky).

Vencedor da última Volta a França do futuro, o jovem Pogacar, de 20 anos, segurou a liderança, com 14 segundos de avanço sobre Kragh Andersen e 21 sobre Poels.

Dois portugueses terminaram a prova no 'top-10', com a Amaro Antunes (CCC) a ser oitavo, a 2.52 minutos, e João Rodrigues (W52-FC Porto) a ser nono, a 3.27.

