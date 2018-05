Marta Soares diz que é "exagero" falar-se de crise no Sporting

O presidente da mesa da assembleia geral do Sporting, Jaime Marta Soares, considerou hoje um “exagero” estar a falar-se de crise no clube, escusando-se a confirmar se a equipa técnica liderada por Jorge Jesus está suspensa.

O presidente da mesa da assembleia geral do Sporting, Jaime Marta Soares, considerou hoje um “exagero” estar a falar-se de crise no clube, escusando-se a confirmar se a equipa técnica liderada por Jorge Jesus está suspensa.

O treinador e o plantel estiveram reunidos esta tarde em Alvalade com o presidente Bruno de Carvalho, sendo que Marta Soares garante nada saber do resultado da mesma, apenas acreditando que o que for decidido será “a contento dos interesses do Sporting”.

A derrota de domingo na Madeira, 2-1 frente ao Marítimo, que cedeu o segundo lugar, e a possibilidade de disputar a Liga dos Campeões, ao rival Benfica, lançou o clube em novo clima de instabilidade, com os adeptos a manifestar-se negativamente no Funchal e em Lisboa.

“É um exagero falar-se de crise. É uma reunião que compete à SAD e ao presidente Bruno de Carvalho e ele vai com certeza resolver as coisas a contento do Sporting”, afiançou o dirigente, enquanto abandonava Alvalade.

Marta Soares, que já foi muito crítico com Bruno de Carvalho, mas com quem fez as pazes “em nome dos superiores interesses do Sporting”, escusou-se a falar do timing da reunião – domingo os ‘leões’ disputam a final da Taça de Portugal com o Desportivo das Aves –, lembrando que “quando há problemas é que eles têm de ser resolvidos”.

“Temos de respeitar aquilo que são as decisões de quem tem a responsabilidade de uma instituição como o Sporting. Com certeza que o presidente Bruno de Carvalho entendeu que hoje era o dia certo para falar com a equipa técnica e jogadores e acredito que o esteja a fazer no sentido de dar grande força e estímulo para o embate de domingo”, vaticinou.

Marta Soares recusou-se a “fazer conjeturas” sobre o teor e conclusões da reunião, disse compreender a “emoção” dos adeptos e recordou que “o Sporting está acima de tudo”, confiando que no fim do encontro haverá “boas notícias”.

“O resultado do Funchal veio trazer uma situação desagradável, ninguém esperava perder, mas aconteceu. É perfeitamente natural que o presidente chame para uma reunião os jogadores e a equipa técnica para analisar e preparar o que tem de preparar para domingo”, sintetizou, realçando que não lhe compete interferir nos assuntos da SAD.





Bruno de Carvalho nega suspensão da equipa técnica

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, negou ter suspenso a equipa técnica liderada por Jorge Jesus, como foi avançado pela imprensa desportiva portuguesa, na sequência da reunião desta tarde em Alvalade.

Após a derrota na Madeira que deixou o Sporting sem os milhões da 'Champions'. O líder leonino reuniu-se com a equipa técnica liderada por Jorge Jesus e mais tarde com os jogadores.

Jesus deixou Alvalade, longe dos holofotes dos jornalistas, para fugir as perguntas. Mais tarde saíram os jogadores, um a um, também sem prestarem declarações, apesar da insistência dos jornalistas presentes em Alvalade, que procuravam esclarecimentos e novidades sobre a reunião.

(Notícia atualizada às 21:47)



