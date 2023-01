O técnico espanhol foi apresentado oficialmente ao final desta manhã e é o terceiro treinador estrangeiro a dirigir a equipa das quinas.

Futebol

Martínez já é o selecionador de Portugal e conta com todos, incluindo Ronaldo

(Notícia atualizada às 15h04 com declarações do novo selecionador de Portugal Roberto Martínez)

O treinador espanhol Roberto Martínez foi oficializado, esta segunda-feira, ao final da manhã, como novo selecionador nacional de futebol, sucedendo a Fernando Santos.

O novo técnico, o terceiro de nacionalidade estrangeira a aceitar o desafio de liderar os destinos da equipa portuguesa, assinou um contrato de três anos com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

"Agradecemos o entusiasmo com que [Roberto Martínez] recebeu o convite da FPF. Desejo-te toda a sorte, seguro de que farás tudo para colocar a seleção de todos nós nas grandes competições internacionais", disse, citado pela Lusa, o presidente da FPF, Fernando Gomes, na apresentação do sucessor de Fernando Santos.

O momento serviu também para revelar os objetivos do organismo com a nova contratação, após a saída de Fernando Santos, que liderava a seleção portuguesa desde 2014, a 15 de dezembro de 2022. Roberto Martínez tem a responsabilidade de substituir o treinador que conquistou os dois primeiros troféus internacionais de futebol a nível sénior para Portugal, com o Euro2016 e a Liga das Nações de 2019.

Colocar Portugal nas fases decisivas das grandes competições internacionais

Fernando Gomes revelou que bastou uma conversa com Roberto Martínez para perceber que estava "perante um treinador com o perfil desejado" pela FPF e com capacidade para guiar a equipa às fases adiantadas das grandes competições.

2 Foto: AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto: AFP Foto: AFP

"Roberto Martínez conduziu a Bélgica ao primeiro lugar do ranking mundial, com uma equipa capaz de se bater com qualquer adversário. Acreditamos que Portugal deve estar sempre nas decisões das grandes competições, ou seja, estar pelo menos nas meias-finais de qualquer competição", referiu, citado pela Lusa.

O treinador catalão, de 49 anos, que tem contrato com a FPF até 2026, deixou a seleção da Bélgica depois do Mundial2022, disputado no Qatar, onde foi eliminada ainda na fase de grupos. O técnico dirigiu a equipa durante mais de seis anos, desde agosto de 2016.

Roberto Martínez quer contar com Cristiano Ronaldo

Na conferência de imprensa de apresentação, o novo treinador da seleção portuguesa afirmou que vai contar com o último grupo escolhido pelo seu antecessor e que pretende contar com Cristiano Ronaldo.

"O meu ponto de partida é o grupo de 26 jogadores que jogaram no Mundial e Cristiano Ronaldo é um deles", afirmou, citado pela AFP. Roberto Martínez acrescentou que tomará as suas decisões "em campo" e não no escritório.

"As decisões no futebol têm de ser tomadas no terreno de jogo. Não tomo decisões por despacho. Quero conhecer todos os jogadores, contactar com todos, falar com os 26 que estiveram no último Mundial", detalhou, de acordo com a Lusa.

O novo treinador traçou mesmo o objetivo de "em 10 semanas" ter criada "a melhor equipa possível para os jogos de qualificação para o Europeu”, mostrando-se atento aos jovens talentos nacionais.

"Há 54 jogadores portugueses com menos de 28 anos que estão nas maiores ligas. Além disso, Benfica e FC Porto estão na Liga dos Campeões [nos oitavos de final]. Tenho de dar uma oportunidade a todos e respeitar os que já fazem parte da seleção. O Cristiano é um deles. Já enfrentei alguns deles e estou muito entusiasmado por poder liderá-los. Temos muito trabalho pela frente e de tomar várias decisões a curto prazo”, salientou.

Roberto Martínez refere que o seu trabalho é "encontrar as melhores soluções", e mostra-se confiante nas capacidades dos atletas que vai liderar. "O jogador português adapta-se muito bem às ligas estrangeiras, acrescenta sempre algo competitivo às equipas em que estiver. Queremos ter uma equipa ganhadora e representativa do futebolista português”, sublinhou.



O técnico catalão deixou a equipa belga no início de dezembro, depois de esta ter sido eliminada no Mundial do Qatar. Contudo, segundo afirmou, a eliminação da seleção do Campeonato do Mundo na fase de grupos não foi a razão para deixar a liderança da formação, uma vez que, referiu, essa decisão foi tomada pouco antes da realização do torneio.

O terceiro treinador estrangeiro depois de Scolari e de Otto Glória

Roberto Martínez, nascido em Lérida em 13 de julho de 1973, é o terceiro treinador estrangeiro, e o primeiro de nacionalidade espanhola, a comandar a seleção portuguesa de futebol. O técnico assume o comando da equipa portuguesa 40 anos depois do pioneiro brasileiro Otto Glória e 15 após Luiz Felipe Scolari, também brasileiro.

Foto: AFP

Contratado por Gilberto Madaíl, Scolari, que levou o Brasil ao 'penta' no Mundial2002, foi responsável por colocar Portugal na final do Campeonato da Europa que organizou, em 2004, e que perdeu com a Grécia, por 1-0, com um golo de Charisteas. Depois disso, o treinador brasileiro levou a equipa das 'quinas' às meias-finais do Mundial2006, perdendo para a França, e aos quartos de final do Euro2008, onde foi derrotada pela Alemanha.

O quarto lugar no Campeonato do Mundo disputado na Alemanha, a final do Euro2004 e, sobretudo, a envolvência conseguida em torno da seleção nacional foram as principais heranças que 'Felipão', como também era conhecido Luiz Felipe Scolari, deixou para os seus sucessores - Carlos Queiroz, Paulo Bento e, mais recentemente, Fernando Santos.

Scolari orientou a seleção portuguesa em 74 jogos, entre 28 de novembro de 2002 e 11 de junho de 2008, saindo, depois de 42 vitórias, 18 empates e 14 derrotas (144-62 em golos), para o Chelsea, duas décadas após o seu compatriota brasileiro Otto Glória ter comandado a equipa das 'quinas', entre 22 de setembro e 8 de junho de 1983, sem grande sucesso.

Fernando Santos: "Saio com enorme sentimento de gratidão" Ex-selecionador nacional deu os dois primeiros troféus internacionais a nível sénior a Portugal, com a conquista do Euro2016 e da Liga das Nações de 2019.

Em sete encontros, o técnico 'canarinho' somou três vitórias, um empate e três desaires (5-12 em golos), deixando, apesar dos triunfos na Finlândia (2-0) e na receção à Polónia (2-1), algo comprometido o apuramento para o Euro’84, face a um pesado desaire sofrido em Moscovo, frente à ex-União Soviética (0-5).

Depois desse encontro, disputado a 27 de abril de 1983, Otto Glória ainda cumpriu mais um jogo como selecionador, em 08 de Junho de 1983, em Coimbra, onde o Brasil ganhou por 4-0. Veio, depois, Fernando Cabrita e Portugal só ‘caiu’ nas meias-finais do Europeu de 1984, face à anfitriã França.

Antes dessa sua passagem pelo comando da seleção, o técnico brasileiro, que também orientou o Benfica (quatro títulos nacionais), Sporting (um), FC Porto e Belenenses, já tinha sido o treinador de campo - Manuel da Luz Afonso era o selecionador - no Mundial1966, que os 'magriços', liderados por Eusébio, terminaram em terceiro lugar.

(Com Lusa)





