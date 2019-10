A tenista russa, suspensa entre 2016 e 2018 por doping, volta ao Grão-Ducado 16 anos depois.

Maria Sharapova convidada para torneio de ténis no Luxemburgo

A tenista russa, suspensa entre 2016 e 2018 por doping, volta ao Grão-Ducado 16 anos depois.

A tenista russa Maria Sharapova é uma das convidadas do torneio BGL BNP Paribas Luxembourg, a ter lugar entre 12 e 20 de outubro.

Depois de ter sido suspensa entre 2016 e 2018 por doping, a ex-número 1 do mundo e atual 137ª do ranking mundial (WTA) tenta relançar a carreira aos 32 anos.

Em 2019 conta apenas com oito vitórias em 15 jogos efetuados. Devido ao seu atual ranking, não tem entrada direta em praticamente nenhum torneio do circuito mundial.

Tal como vai acontecer para em semana no torneio de Linz, na Áustria, a tenista russa vai então receber o 'wild card' para jogar no torneio do Luxemburgo, juntamente com as também convidadas Mandy Minella, do Luxemburgo, e a norte-americana Katie Volynets.

A favorita do torneio é a alemã Angelique Kerber, 15ª do ranking mundial e a mais bem cotada do torneio.

Maria Sharapova participou do torneio luxemburguês em 2003, tendo perdido na semifinal contra a belga Kim Cljsters.

No seu palmarés conta com a conquista de quatro Grand Slam: Wimbledon (2004), US Open (2006), Open da Austrália (2008) e Roland Garros (2012 e 2014).